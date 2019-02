Fockbek : Mit einer Prise Wahlkampf

Fockbek bittet zum Gemeindeempfang - und Bürgermeister Holger Diehr zieht Bilanz.

von Dirk Jennert

01. Februar 2019, 16:56 Uhr

Fockbek | Wer in Fockbek Rang und Namen hat, für den ist der Besuch des Gemeindeempfangs eine Selbstverständlichkeit. 125 Einladungen habe man ausgesprochen, und so gut wie keine Absagen habe es gegeben, freute sich Bürgermeister Holger Diehr am Donnerstag kurz vor Beginn des für die Gemeinde bedeutenden gesellschaftlichen Ereignisses. Diehr und Bürgervorsteher Henning Loose begrüßten jeden Gast persönlich.

Am 26. Mai sind die Bundesbürger zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Die Fockbeker müssen an diesem Tag außerdem darüber abstimmen, wer ab 2020 auf dem Chefsessel in ihrem Rathaus sitzt. Amtsinhaber Diehr wird von der Verwaltungswirtin Tanja Petersen herausgefordert, nominiert von der SPD. In Fockbek sieht man dem Urnengang mit Spannung entgegen, wie man aus den Gesprächen an den Tischen heraushören konnte. Der Wahlkampf hat inoffiziell längst begonnen, auch bei der Rede von Holger Diehr war das zu spüren.

Der Bürgermeister fasste die Erfolge der vergangenen fünf Jahre zusammen und betonte, dass diese das Ergebnis eines konstruktiven Miteinanders aller Beteiligten sind. Demnach wurden sämtliche Gewerbeflächen vermarktet, neue sollen erschlossen werden. Die Zahl der Betriebe ist seit 2014 um zehn Prozent auf 532 gewachsen. An der Ortskernumgehung wird weitergebaut, vier Baugebiete wurden erschlossen, die Gemeinde muss zwar noch Kredite über 700 000 Euro bedienen, hat aber über zwei Millionen Euro auf der hohen Kante, ist also quasi schuldenfrei. „Die Gemeinde steht auf soliden Beinen.“ Diehr betonte, dass die Bürger- und Serviceorientierung seiner Verwaltung, „der Schwung und die gelebte Dynamik“, die Bürger und Unternehmen freut, so die Rückmeldungen. Die Kernaufgabe für ihn als Bürgermeister sei dabei, so Diehr, alle Belange unter einen Hut zu bekommen und zeitnah Lösungen zu präsentieren. „Das ausschließliche Gewinnen von Beliebtheitspreisen ist einem verantwortlich handelnden Bürgermeister damit leider auch nicht vergönnt.“