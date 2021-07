Guten Morgen, Rendsburg! : Mit einem einfachen Trick: So wird ein Wasserspeier im Garten ruhiggestellt

Das Plätschern in der zum Teich umfunktionierten Schüssel nervte die Bewohner Tag und Nacht. Dann kam die rettende Idee.

Rendsburg | Frösche sind oftmals an Brunnen anzutreffen. Manchmal tragen sie eine Krone. Und fast immer fungieren sie als Wasserspeier. Sieht ja auch hübsch aus. Außerdem ist Wasserplätschern beruhigend. Eine große Schüssel wurde dieser Tage in einem Garten in einen kleinen Teich verwandelt, damit Vögel und Insekten in der Hitze ihren Durst stillen können. Ein paa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.