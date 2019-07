Rendsburg : Mit der Volkshochschule nach Vietnam

Bildungseinrichtung bietet Studienreise im Februar 2020 an.

Die Volkshochschulen (VHS) im Norden bieten im Februar 2020 eine Studienreise nach Vietnam an. Die Teilnehmer besuchen Hanoi, Hue, Saigon und das Mekong-Delta. Geplant ist eine Übernachtung in der Lan Ha-Bucht und ein Besuch des Lichterfestes in Hoi An. Die Reise dauert von Sonnabend, 1. Februar, bis Dienstag, 11. Februar. Eine Verlängerung vom 11. bis 14. Februar nach Kambodscha mit einem Besuch der Tempelanlagen von Angkor ist möglich. Die Teilnahme kostet im Doppelzimmer 2599 Euro. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 699 Euro. Die Verlängerung nach Kambodscha kostet 699 Euro, der Einzelzimmerzuschlag 99 Euro. Weitere Infos unter Telefon 0 46 42 / 92 57 50.