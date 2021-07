Goden Morgen, Rendsborg! : Mit Armbandklock werr de Besöök seeker noch länger to'n Grillen bleeven

Wiel keeneen een Klock harr un dat eenzige Handy leer werr, gung dat befründete Pärchen al teemli fröh no Huus. Üm dat to verhinnern, hett den Gastgever nu een Idee.

Rendsburg | Avends schull schöön grillt warrn. De beiden befründeten Pärchen seeten op de Terrasse, de Veerbeener weren in Gorrn an't Toben. Den Maag fülls sik ümmer wieder mit Fleesch, frische Solote un allerhand Drinken. Tosomen hebbt se veel lacht un sik veel vertellt. Dat worr ümmer later un later. Wo laat, dat wuss keeneen so genau. De Tied hebbt se ganz un g...

