Kindergärten : Millionen Euros für kleine Kinder in Büdelsdorf

Unter großem Aufwand stellt die Stadt Büdelsdorf ihr Kita-Angebot auf neue Füße. Ab September 2018 baut sie eine Kindertagesstätte für sieben Gruppen auf dem Gelände des neuen „Frühkindlichen Bildungszentrums Astrid-Lindgren-Schule“. Es wird an der Akazienstraße auf dem Areal der ehemaligen Heinrich-Heine-Schule liegen, die dafür zum Teil abgerissen wird. Die Verwaltung rechnet für den Kita-Neubau mit Kosten von mindestens 3,5 Millionen Euro.

Im August 2019 werden dort die 27 Erzieher der Kita Lummerland an der Straße Zur Bücherei, ihre sieben Kollegen aus der Kita Liliput an der Gustav-Frenssen-Straße und ein Teil der Kinder einziehen. Die Kita Liliput schließt dann. Ein neuer Träger soll das Lummerland-Gebäude übernehmen. Es war für die fast 170 Kinder zu eng geworden. Vor allem fehlte Platz für Sprachförderung, Lernwerkstätten und Ruheräume der Krippenkinder, wie aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung für den Bildungsausschuss hervorgeht. Der neue Träger soll an dem Standort nur noch 80 Kinder betreuen.

Die Vorbereitungen für die Umstrukturierung laufen auf Hochtouren. Die Stadt hat die stellvertretende Lummerland-Leiterin Leila Hansen ab 1. September für fast zwei Jahre freigestellt. Die 40-Jährige soll die Teams der beiden Kitas zusammenführen, ein pädagogisches Konzept erstellen und in einer achtköpfigen Gruppe zusammen mit dem Stadtarchitekten Oliver Horn den Neubau planen. Bürgermeister Rainer Hinrichs begründete die Freistellung in der Beschlussvorlage: „Der laufende Kindergartenbetrieb darf in keiner Weise unter den zu bewältigenden Planungsaufgaben leiden – auch damit bei den Familien nicht der Eindruck entsteht, die aktuelle Betreuung könnte hinter der Zukunftsentwicklung zurückstehen.“

Einzelgespräche mit den Mitarbeitern wurden von Mai bis Juli geführt. Leila Hansen berichtete: „Es geht darum, ob wir uns spezialisieren möchten. Vielleicht möchte ein Kollege aus der Krippe mal in einer großen Gruppe arbeiten. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Wünsche berücksichtigt werden.“

In die Planungsgruppe für den Neubau entsandte jede Kita mehrere Sprecher. Sie sammeln in ihren Teams Wünsche und tauschen sich mit Leila Hansen und dem Architekten darüber aus. „Wir haben die Chance, das so zu formen, wie wir es wollen“, sagte sie. Es bestehen Wünsche nach größeren Gruppenräumen, einer Badelandschaft, einer Mensa und einer Wasserlandschaft im Außenbereich. Auch die Kinder sollen ihre Ideen einbringen. Das Team traf sich vor den Ferien zu einer ersten Planungsrunde und soll künftig in 14-tägigem Rhythmus tagen. „Wir werden auch einen neuen Namen für die Kita vorschlagen, vielleicht aus den Büchern von Astrid-Lindgren“. Das Detailkonzept für den Neubau soll Ende 2017 vorliegen.

Nebenher soll Leila Hansen mit ihrer 39-Stunden-Stelle weiterhin den Krippenbereich organisieren und Stellvertreterin der Leiterin Astrid Wilhelm bleiben. Da sie aber die Leitung einer Krippengruppe aufgibt, stellt die Stadt als Ersatz eine neue Erzieherin befristet auf zwei Jahre ein. In dem Zeitraum fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von etwa 78 000 Euro an.

Externe Hilfe erhält Hansen bei der Erstellung der neuen pädagogischen Konzeption. Diplom-Sozialpädagogin Silke Pumpenmeier aus Bad Schwartau wird die Teams an vier Planungstagen beraten. Der Bildungsausschuss befürwortete, dafür 8000 Euro in den Haushalt 2018 einzustellen. Ausschussmitglied Martin Hartig sagte während der jüngsten Sitzung: „Das ist das Geld wert.“

Abgesehen von der Kita an der Akazienstraße entsteht in Büdelsdorf noch ein weiterer neuer Kindergarten. Die Friedrich-Fröbel-Schule neben der Kita Lummerland wird abgerissen. Ab Sommer 2019 soll dort ein Neubau für die Kita Farbklecks entstehen, die unter der Trägerschaft des Vereins Brücke noch an der Konrad-Adenauer-Straße beheimatet ist. Das Gebäude soll wahrscheinlich Platz für vier Gruppen bieten.

Die Stadt Büdelsdorf wird nach der Umstrukturierung im Jahr 2020 nur zehn Krippen-Plätze mehr als jetzt anbieten. Sie wird dann 80 Kinder unter drei Jahren und nach wie vor 283 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreuen. Allerdings waren 80 Betreuungsplätze in der Kita Lummerland bisher nur provisorisch eingerichtet. Matthias Hoffmann, Leiter des Sachgebiets Familie, Freizeit und Sport, hofft zudem, bei dem Neubau der Kita Farbklecks ab 2019 auf dem Gelände der Friedrich-Fröbel-Schule noch nachsteuern zu können. Dort werden zurzeit zehn Krippen- und 20 Regelkinder betreut. Die Kita soll künftig Platz für mindestens 80 Kinder ab drei Jahren, aber keine Krippenplätze bieten.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:49 Uhr