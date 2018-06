Band „Cross the Border“ tritt im Hof-Café auf

von Helma Piper

23. Juni 2018, 18:23 Uhr

Akkordeon trifft auf Gitarre und Violine: Am Freitag, 29. Juni, spielt die Band „Cross the Border“ im Rahmen der Reihe „Milchkanne rockt“ um 20 Uhr im Hof-Café der Meierei Milchkann, Redder 5a in Bergenhusen. Hinter „Cross the Border“ steht das deutsch-dänische Duo Karin Grunwald (Akkordeon, Piano und Gesang) und Stefan Lillelund, der sich der irischen Musik verschrieben hat. Peter Gertov an der Violine bereichert die Musik der beiden. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Einlass ist ab 19 Uhr.