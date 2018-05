Michaela Teske will Bürgermeisterin werden

von Helma Piper

30. April 2018, 14:24 Uhr

Michaela Teske ist die Kandidatin, mit der das „Bürgerforum Nübbel“ nach 24 Jahren einen Wechsel beim Amt des Bürgermeisters anstrebt. Erstmalig kandidiert damit eine Frau für dieses Amt in Nübbel. Michaela Teske ist Gründungsmitglied und 1. Vorsitzende der Wählergemeinschaft „Bürgerforum Nübbel“. 2013 konnte sie auf Anhieb als Direktkandidatin in die Gemeindevertretung einziehen. Als ordentliches Mitglied gehört sie dem Bauausschuss und dem Finanzausschuss an.

Teske möchte sich vor allem dafür einsetzen, Nübbel als Wohnort weiter zu entwickeln und die Familienfreundlichkeit auch über die Dorfgrenzen hinaus bekannt zu machen. „Kinder sind unsere Zukunft“, ist die 37-Jährige überzeugt. Auf ihre Initiative geht die Neugeborenenbegrüßung in Nübbel zurück: „Wir freuen uns über junge Familien und möchten das mit einem Begrüßungsgeschenk für Neugeborene zum Ausdruck bringen“, so die Kandidatin. „Schließlich profitieren alle im Dorf, wenn unsere vorhandene Infrastruktur nachgefragt wird, denn nur so können wir sie auch zukünftig aufrechterhalten.“

Bei der Kommunahlwahl vor fünf Jahren hatte das Los über den Bürgermeister entschieden. Das soll sich nach den Worten von Michaela Teske nicht wiederholen – und sie hofft auf ausreichend Stimmen für sich und ihre sechs Mitstreiter. „Ein Losentscheid nach einer demokratischen Wahl ist immer unglücklich“, so Teske. „Demokratie lebt vom Wandel und vom Wechsel.“