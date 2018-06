Michaela Teske folgt auf Rudolf Ehlers

von Helma Piper

19. Juni 2018, 14:31 Uhr

Michaela Teske (37) vom Bürgerforum Nübbel (BFN) ist die neue Bürgermeisterin der Gemeinde an der Eider. Ihr Vorgänger Rudolf Ehlers (68) war 24 Jahre lang im Amt und kandidierte nicht wieder.

Das Interesse an der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am Montag in der Turnhalle in Nübbel war groß. 140 Einwohner warteten gespannt auf das Ergebnis.

Mit acht Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und vier Nein-Stimmen wurde Michaela Teske gewählt. Die BFN-Fraktion hat sieben Sitze in der Vertretung. Zum 1. Stellvertretenden Bürgermeister wurde Kai Christiansen (KWG) gewählt. 2. Stellvertreterin ist Ramona Thiel von der CDU.

„Ich bin zuversichtlich, dass sich in Nübbel etwas ändert“, sagte Michaela Teske nach ihrer Wahl. Sie gehe davon aus, dass der neue Gemeinderat eine gute Grundlage gefunden habe.

„Wir wollen die Vergangenheit hinter uns lassen und für das Dorf arbeiten“, gab sie als Devise aus. „Ich werde dafür einstehen, mit einer transparenten Arbeitsweise, Offenheit allen Fraktionen gegenüber und auch Kompromissbereitschaft das gemeinsame Ziel, Nübbel voranzubringen, zu erreichen.“