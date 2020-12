Kreis-Politiker kochen : Michael Schunck (SSW) serviert eine herbstliche Kürbissuppe

Neue LZ-Serie „Kulinarische Koalition“: Kreistagsabgeordnete verraten ihre liebsten Vorweihnachtsrezepte.

01. Dezember 2020, 15:38 Uhr

Rendsburg | Leckere Gerichte und köstlich duftendes Backwerk gehören zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Bis zum 24. Dezember geben die Abgeordneten des Kreistags in unserer neuen Serie „Kulinarische Koalition“ Einblicke in ihre Küchen und verraten ihre winterlichen Lieblingsrezepte. In derzweiten Folge steht Michael Schunck, Fraktionsvorsitzender des SSW, am Herd.

„Die Kürbiscremesuppe passt sehr gut zur Jahreszeit, ist ein farblicher Hingucker und als Vorsuppe gut geeignet. Der Hokkaido-Kürbis hat eine gewisse Süße, eine tolle Farbe und bekommt in Kombination mit Süßkartoffel und Karotten eine schöne sämige Konsistenz“ sagt Michael Schunck.



Zutaten: 600 g Hokkaido-Kürbis, 350 g Süßkartoffel (Batate), 150 g Karotten, 2 mittelgroße Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 l Gemüsebrühe, 1 Prise Salz, Chilipulver und geriebener Muskat, 100 ml Sahne, 1 Bund Petersilie; (für Croutons) Brötchen vom Vortag oder trockenes Weißbrot (Toast etc.), 4 EL Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, Prise Salz und Pfeffer





Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein würfeln. Den Kürbis zerteilen und Fruchtfleisch mit Kernen entfernen, dann mitsamt Schale würfeln. Die Süßkartoffel schälen und ebenfalls würfeln. Die Karotten putzen und würfeln. Alle Zutaten zusammen in einem Liter Gemüsebrühe weich kochen (zirka 30 Minuten). Mit einem Pürierstab alles sämig pürieren und mit Salz, Chilipulver und Muskat abschmecken. Die Suppe in Suppentassen oder tiefen Tellern anrichten und vor dem Servieren mit einer Spirale aus Sahne verzieren und mit gehackter Petersilie und Croutons bestreuen (das Auge isst ja bekanntlich mit).



Als Alternative können zur Suppe auch noch Hackbällchen oder feine Kochwurst in Scheiben gegeben werden.



Wer? Michael Schunck gehört dem Kreistag seit der letzten Kommunalwahl 2018 an. Der 51-jährige Diplombiologe war schon vorher im Kreis als bürgerliches Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss tätig. Seine „politische Karriere“ begann der SSW-Fraktionsvorsitzende in Kiel im Ortsverband Friedrichsort-Pries.



Warum Kreispolitik? Regionalpolitik ist deshalb so wichtig, da wir auf kommunaler Ebene viel näher am lokalen Geschehen dran sind. Wir als Regionalpolitiker können daher viel besser auf individuelle Belange unserer Bürgerinnen und Bürger eingehen. Ich hoffe, dass ich durch mein Ehrenamt auch dazu beitragen kann, dass unsere Mitmenschen nicht den Eindruck haben, dass „die da oben“ nur über die Köpfe aller entscheiden. Im SSW arbeiten wir sachorientiert mit allen „demokratischen“ Parteien zusammenarbeiten. Ich glaube, damit sind wir bislang sehr gut gefahren und konnten viele Dinge erfolgreich vorantreiben, obgleich wir mit zwei Mandaten nur ein „kleines Lichtlein im Kreistag“ sind.