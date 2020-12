Kreis-Politiker kochen : Michael Schunck (SSW) bringt mit Kürbiscremesuppe Farbe und Geschmack in den Herbst

Zur Person:



Wer? Michael Schunck gehört dem Kreistag seit der letzten Kommunalwahl 2018 an. Der 51-jährige Diplombiologe war schon vorher im Kreis als bürgerliches Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss tätig. Seine „politische Karriere“ begann der SSW-Fraktionsvorsitzende in Kiel im Ortsverband Friedrichsort-Pries.



Warum Kreispolitik? Regionalpolitik ist deshalb so wichtig, da wir auf kommunaler Ebene viel näher am lokalen Geschehen dran sind. Wir als Regionalpolitiker können daher viel besser auf individuelle Belange unserer Bürgerinnen und Bürger eingehen. Ich hoffe, dass ich durch mein Ehrenamt auch dazu beitragen kann, dass unsere Mitmenschen nicht den Eindruck haben, dass „die da oben“ nur über die Köpfe aller entscheiden. Im SSW arbeiten wir sachorientiert mit allen „demokratischen“ Parteien zusammenarbeiten. Ich glaube, damit sind wir bislang sehr gut gefahren und konnten viele Dinge erfolgreich vorantreiben, obgleich wir mit zwei Mandaten nur ein „kleines Lichtlein im Kreistag“ sind.