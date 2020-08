Kreis Rendsburg-Eckernförde : Meldepflicht-Verstöße und falsche Angaben – viele Probleme mit Reiserückkehrern

Die Kontrollen im Fußgängertunnel, auf der Fähre Nobiskrug und in Bussen brachten hingegen ein positives Ergebnis.

von Matthias Hermann

21. August 2020, 16:26 Uhr

Insgesamt gab es in der vergangenen Woche neun Corona-Neuinfektionen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Darunter befanden sich zwei Reiserückkehrer aus Risikogebieten, vier Personen hatten Kontakt zu bereits Infizierten und eine weitere Person hatte sich auf einer Hochzeitfeier mit Corona angesteckt. Da es dort allerdings ein Hygienekonzept gab, mussten nur wenige, enge Kontakte in Quarantäne geschickt werden. Dazu kommt ein weiterer positiver Befund bei einem Schüler aus Altenholz, sowie eine Person, bei der der Infektionsweg noch nicht geklärt werden konnte.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis damit 317 Corona-Fälle, wovon 292 Personen als genesen gelten. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 14 Personen. Zudem befinden sich aktuell 214 Personen in Quarantäne.

Meldepflicht nach Rückkehr aus Risikogebieten

Wie auch in den vergangenen Wochen stellten sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten als ein potenzieller Infektionsherd heraus. Cora von der Heide, Fachdienstleiterin beim Kreis, unterstrich noch einmal die Pflicht und Bedeutung der Meldung beim Gesundheitsamt nach der Einreise aus einem Risikogebiet. „Das Ausfüllen der Aussteigekarte befreit davon nicht“, so von der Heide. Von 102 Personen, die eine Aussteigekarte ausgefüllt hatten, meldeten sich nur 36 Personen ordnungsgemäß beim Kreis.

Aussteigekarte – falsche Angaben werden teuer Wer während der Corona-Pandemie nach Deutschland einreist, muss besondere Bestimmungen beachten.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, dem zuständigen Gesundheitsamt den Aufenthaltsort mitzuteilen. Dies geschieht, beispielsweise an Bord von Flugzeugen mit der Aussteigekarte.

Falsche Angaben können mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Zusätzlich müssen sich Rückkehrer persönlich beim Gesundheitsamt melden und in Quarantäne begeben.

21 Meldungen mussten aufgrund falscher oder fehlender Angaben nachermittelt werden, 32 Personen meldeten sich gar nicht wie vorgeschrieben beim Gesundheitsamt. „Die Personen werden dann von uns kontaktiert, und über die Ordnungswidrigkeit aufgeklärt. Zusätzlich klären wir ab, ob sich die Person wie vorgeschrieben in Quarantäne befindet“, erklärt von den Heide. Dies ist nach der Einreise aus Risikogebieten in Schleswig-Holstein Pflicht. Davon befreit auch ein einzelnes negatives Testergebnis nicht.

Unter den Aussteigekarten, die das Kreisgesundheitsamt erreichten waren zudem 13 „Irrläufer“. „Dies kann beispielsweise passieren, wenn eine Person zwar eine Wohnadresse im Kreis angegeben hat, aber zunächst gar nicht dorthin einreist“, so von der Heide.

Keine Beanstandungen in Gasthäusern

Zur Identifizierung möglicher Infektionsherde kontrollierte der Kreis in dieser Woche wieder gastronomische Betriebe. Im Strandcafé „Seestern“ in Brodersby und im Gasthof „Alt Sieseby von 1867“ in Sieseby gab es keinerlei Beanstandungen.

Nach Bürgerhinweisen fand zudem eine Kontrolle am Fahrstuhl des Fußgängertunnels in Rendsburg während des Schülerverkehrs statt. „Ein Großteil der Bürger hielt sich eigenverantwortlich an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und an die Abstandsregelungen. Das begrüßen wir ausdrücklich“, so von der Heide.

Hermann

Auch die Kontrolle auf der Kanalfähre Nobiskrug zeigte ein insgesamt positives Ergebnis. „Hier erfolgten etwa fünf Ansprachen an fünf Personen, die sich aber alle einsichtig zeigten“, resümiert die Fachdienstleiterin. Zusätzlich fanden in Zusammenarbeit mit den Busunternehmen Kontrollen in Bussen im Kreisgebiet statt. Hier wurde festgestellt, dass sich überwiegend an die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehalten oder nach einer Ansprache dieser sofort nachgekommen wurde.

Engpässe durch begrenzte Laborkapazitäten

Wie Dr. Christin Hettich, Ärztin beim Gesundheitsamt des Kreises mitteilte, ist die zweite Testreihe an einer Grundschule Karby komplett negativ geblieben. In der vergangenen Woche hatte es dort einen Corona-Fall gegeben. An der Gemeinschaftsschule in Altenholz, an der gestern ein Schüler positiv auf Corona getestet wurde, fand am Freitag die erste Testreihe statt.

Insgesamt kommt es aktuell aufgrund der begrenzten Laborkapazitäten zu Engpässen. Deshalb kann Wartezeiten bis zum Vorliegen der Testergebnisse geben. Nach Wahrnehmung des Kreises werden Menschen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung aber bevorzugt behandelt.