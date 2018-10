Rendsburg : Meidner-Schau verlängert

Ausstellung in Jüdischem Museum wird bis 2. Dezember gezeigt.

Rendsburg | Das Jüdische Museum in Rendsburg, das in diesem Jahr sein 30. Jubiläum begeht, verlängert die Ausstellung des expressionistischen Künstlers Ludwig Meidner (1884–1966) bis Sonntag, 2. Dezember. Das Museumsteam um Dr. Carsten Fleischhauer hat entschieden, die gelungene und beim Publikum beliebte Ausstellung während der Jubiläumsfeierlichkeiten weiter laufen zu lassen. Seit 6. Juli sind in der Rendsburger Prinzessinstraße knapp 80 Werke aus der „Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch“ zu sehen. Eigentlich sollte die Ausstellung an diesem Sonntag, 21. Oktober, enden.

Wie Silke Philipsen von der „Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf“ erläutert, wurde Meidner wurde durch sein Verfolgungs- und Verfemungsschicksal unter dem nationalsozialistischen Regime als Jude und zudem als sogenannter „entarteter“ Künstler besonders nachhaltig um seine öffentliche Anerkennung gebracht. Erst in den 1980er Jahren wurde er als einer der wichtigen Vertreter des urbanen Expressionismus und eine der interessantesten Doppelbegabungen seiner Zeit wieder entdeckt. Als bildender Künstler ebenso wie als Schriftsteller und Dichter setzte Ludwig Meidner sich mit dem Krieg auseinander. 1916 bis 1918 diente er als Dolmetscher in einem Kriegsgefangenenlager und verarbeitete seine Erlebnisse in Grafiken, die heute überraschend modern und karikaturesk wirken.

Seit 2016 sind das „Schloss Gottorf“ und die „Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch“ miteinander verbunden. Mit der Ausstellung zu Ludwig Meidner ist der Schauplatz erstmals das Jüdische Museum. Fast 15 Jahre nach der ersten Meidner-Schau hat sich Museumsleiter Fleischhauer bewusst dafür entschieden, gerade diesem Künstler die große Ausstellung im Jubiläumsjahr zu widmen.

Das Museum, Prinzessinstraße 7–8, ist dienstags bis sonnabends jeweils von 12 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Familien zahlen elf Euro. Sonntags ist der Eintritt frei.