Grösstes Bauprojekt der Stadt : Mehrzweckhalle im August fertig

Sport- und Kulturzentrum in Mastbrook: Stadtverwaltung hält Kostendeckel voraussichtlich ein.

Rendsburg | Im Sommer könnten die Erstklässler der Grundschule Mastbrook ihre Einschulung in einer nagelneuen Mehrzweckhalle feiern. Architekt Filip Nosek bestätigte der Landeszeitung gestern, dass er das Zentrum mit 800 Quadratmeter großer Zweifeldsporthalle und öffentlichen Räumen Anfang August übergeben will. Der erste Schultag ist am Montag, 20. August.

Beim Richtfest im September hatte Bürgermeister Pierre Gilgenast noch auf eine Fertigstellung im April oder Mai gehofft. Doch das Bauhandwerk war so gut ausgelastet, dass die Stadtverwaltung manche Aufträge erst nach mehreren Anläufen vergeben konnte.

Aus denselben Gründen explodierten die Kosten. Wie berichtet, hob die Ratsversammlung einen Kostendeckel von 6,55 Millionen Euro auf 7,16 Millionen Euro an. Bund und Land übernehmen gemeinsam rund drei Millionen Euro. Für die Mehrausgaben wird noch Förderung beantragt. Mit dem neuen Kostendeckel kommt die Verwaltung nach aktueller Einschätzung aus, teilte Thomas Siegel, Fachdienstleiter Hochbau, mit. Es werden noch die Herstellung eines Schutzbodens, der Gebäudebeschriftung und die Endreinigung vergeben.

Sieben Jahre dauerte die Planung. Seit zehn Monaten laufen die Bauarbeiten. Von außen sieht der Komplex an der Ostlandstraße, Ecke Liegnitzer Straße nahezu fertig aus. Von der Straße aus fällt die sieben Meter hohe, rot geklinkerte Halle kaum in den Blick. Eingeschossige, mit Lerchenholz verkleidete Anbauten umgeben sie von fast an allen Seiten. Darin werden an der Liegnitzer Straße die Umkleideräume und Rendsburgs erste städtische Holzpelletheizung untergebracht. An der Kreuzung liegt der Eingang zu einem Freizeittreff mit drei Gruppenräumen und einem Büro für die Jugendarbeit der „Brücke“. An der Ostlandstraße entsteht ein fast 140 Quadratmeter großer Saal.

Gestern Nachmittag sollte eine Firma beginnen, auf den Böden, außer in der Halle, eine Wärmedämmung anzubringen und eine Fußbodenheizung zu installieren. Dann wird der Estrich aufgetragen. Die Halle wird mit einem Schwingboden ausgerüstet, auf den für Veranstaltungen ein Schutzbelag ausgerollt werden kann. Bis zu 400 Leute finden darauf Platz. Nachteil: Auf eine Zuschauertribüne hat die Stadt aus Kostengründen verzichtet. Einen Namen hat das Bauwerk noch nicht. Siegel vermutet, dass es bei „Mehrzweckhalle Mastbrook“ bleibt.