Beschluss : Mehr Geld für offene Jugendarbeit

Stadt finanziert vier Treffpunkte. Sozialausschuss will Budget 2018 um 40 000 Euro und 2019 um 100 000 Euro aufstocken.

Rendsburg | Die offene Jugendarbeit in Rendsburg brummt. Die Mitarbeiter der vier Jugendtreffs im Stadtteilzentrum Mastbrook, im „Familienzentrum A 4“ in Rotenhof, im Europaforum in der Altstadtschule und in dem mobilen Angebot „Check 4“ kommen an ihre Grenzen. Am Montag empfahl der Sozialausschuss daher einstimmig, das Budget der offenen Jugendarbeit für dieses Jahr um 40 000 Euro und für 2019 um 100 000 Euro auf 394 000 Euro anzuheben. Zehn Jahre hatte es jeweils 212 000 Euro betragen und wurde im April erstmals angehoben.

„Der Beratungsbedarf ist einfach groß“, sagte die SPD-Ratsfrau Elke Endres. Justin Mertinat leistet seit Jahresbeginn im Europaforum seinen Bundesfreiwilligendienst. „Es ist kaum zu schaffen. Es ist echt eine Menge Arbeit“, sagte er. An wöchentlich fünf Abenden tummeln sich dort laut Jahresbericht 2017 im Durchschnitt 42 Jugendliche. Erzieher Nils Heinrich ist der einzige hauptamtliche Mitarbeiter. „Wir brauchen eine zweite Kraft“, forderte Mertinat. Am besten müsste eine Frau als Ansprechpartnerin für die Mädchen eingestellt werden. Träger ist das Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. Geschäftsführerin Diana Marschke würde gern eine halbe Stelle schaffen. „Es sollte eine langfristige Planung sein, damit Verlässlichkeit da ist“, sagte sie.

Ein ähnliches Ziel verfolgt „Check 4“-Leiterin Rebecca Schoemer. Sie arbeitet seit einigen Jahren mit vielen Ehrenamtlichen zusammen. „Wir möchten eine andere Verlässlichkeit herstellen, als das Ehrenamt bietet.“ Laut Jahresbericht 2018 teilen sich zwei Hauptamtliche eine Stelle. Mit einem Wohnwagen fahren sie durch die Schleife und die Parksiedlung. An durchschnittlich 53,5 Stunden pro Woche betreuen sie Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren. Viele vertrauen ihnen familiäre und schulische Probleme an.

Im Stadtteilzentrum Mastbrook arbeiten zwei hauptamtliche Erzieher mit vollen Stellen unter Trägerschaft der „Brücke Rendsburg-Eckernförde“. Der Jugendtreff öffnet laut Jahresbericht 2017 an durchschnittlich 25 Stunden pro Woche. Er ist Anlaufstelle für bis zu 340 Besucher pro Monat. „Wir sind tariflich gebunden. Wir machen jede Erhöhung mit“, sagte Armin Ocvirk, Leiter der Jugendpflege bei der „Brücke“. Er habe immer auf eine gute Personalausstattung geachtet. „Die Gruppen sind für viele Jugendliche ein Familienersatz.“

Die Kirchengemeinde St. Jürgen in Rotenhof betreibt das „Familienzentrum A 4“. Es ist montags bis freitags ab 14 Uhr geöffnet. 2017 wurden pro Tag durchschnittlich 33 Besucher verzeichnet. Die Stadt zahlt eine Erzieherstelle. Weitere Stunden werden anders finanziert. „Wir brauchen eine Entlastung des Personals“, so Pastorin Katharina Schunck. Sie wünscht sich eine zusätzliche Stelle.

Die Politik will wissen, wie das Geld eingesetzt wird. Die Träger müssen Nachweise vorlegen. Darüber hinaus bat der Ausschuss die Verwaltung, einen Workshop einzuberufen. Vertreter der Politik, der Träger und Jugendliche sollen über Grundsätze und Ziele der Arbeit sprechen.