Vierbeinige Landschaftspfleger : Mehr als 300 Mitglieder bei ERNA: Auerochsen im Naturpark Aukrug finden immer mehr Fans

13. Januar 2022, 09:08 Uhr

Vor 20 Jahren kamen die ersten Tiere in das Autal zwischen Aukrug-Homfeld und Rade. Seitdem hat sich der Kreis der Unterstützer des Vereins ständig vergrößert.

Seit 20 Jahren sind die Auerochsen in Aukrug als vierbeinige Landschaftspfleger im Einsatz. Die Heckrinder des Vereins für „extensive Robustrinderhaltung im Naturpark Aukrug“ (ERNA) haben in diesen zwei Jahrzehnten die Lebensbedingungen insbesondere von Wiesenbrütern nachhaltig verbessert. Auch bei Zweibeinern ist ERNA beliebt: Der Verein hat jetzt erstmals die 300-Mitgliedermarke überschritten, 306 Unterstützer haben die Auerochsen inzwischen.

Weil die Heckrinder nicht nur robust, sondern auch recht imposant sind, waren sie die Rinderrasse, für die sich die ERNA-Gründungsmitglieder beim Start ihres Landschaftspflegeprojekts entschieden. 2002 wurden die ersten rückgezüchteten Auerochsen aus den Niederlanden nach Aukrug geholt. 20 Jahre später haben sich Fauna und Flora im Autal zwischen Aukrug-Homfeld und Rade sehr zum Positiven gewandelt, vermerkt Niklas Zander vom Naturschutzring Aukrug. Die Heckrinder halten das Grünland offen und schaffen damit optimale Lebensbedingungen für Wiesenbrüter. „Hier hat sich vieles entwickelt, was man sich vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können“, meint Zander mit Blick auf die an der Buckener Au brütenden Braun-, Blau- und Schwarzkehlchen. Zu den neueren Stammbesuchern des Autals gehören Kraniche und Seeadler. Auch die Pflanzen- und Insektenwelt profitiert von den Heckrindern, weil durch deren ganzjährige Beweidung auf Dünge- oder Spritzmittel komplett verzichtet werden kann.

Neue Fanganlage erleichtert Ehrenamtlern den Einsatz

Bei den robusten Heckrindern ist außer in extrem harten Wintern keine Zufütterung vonnöten. Das einzige, was die Auerochsen benötigen, sind Kupfer- und Selen-Boli, die sie zum Zweck der besseren Futterverwertung verabreicht bekommen. Das passiert in den Fanganlagen, mit denen die ERNA-Weideflächen ausgestattet sind. „Hier werden auch einmal im Jahr Blutproben genommen, die auf Rinderkrankheiten hin untersucht werden“, erklärt Zander. In den Fanggattern findet auch die Parasitenbehandlung zum Wohle der Rinder statt.„Die Fanganlage in Homfeld wurde im September bei einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz mit einigen Mitgliedern weiter verbessert“, berichtet ERNA-Chef Jürgen Hirschbiegel.

Durch mehrere Naturschutzmaßnahmen wurden die ERNA-Weiden auch 2021 weiter aufgewertet. Auf der Jungviehkoppel mitten in Aukrug wurde der Ablauf aus dem oberhalb gelegenen Hühnerkampsteich gemeinsam mit dem WBV Bünzau und dem Aukruger Bund neu gestaltet. Das Wasser, das bisher bis zur Bünzau verrohrt lief, kann nun offen über die Jungviehkoppel bis zum bereits vor einigen Jahren geöffneten Kappellenbach laufen, wodurch das Feuchtgrünland weiter vernässt wird.

Gebiet im vergangenen Jahr gewachsen

Anfang 2021 kam eine neue Fläche zur Weidelandschaft an der Bünzau hinzu. Das von der Schrobach-Stiftung gepachtete Areal liegt südlich des Glasbeks auf Sarlhuser Gemeindegebiet. „Mit mehreren Gemeinschaftsaktionen von Ehrenamtlern wurde die Wiese neu eingezäunt“, erzählt Hirschbiegel, „die Rinder fanden die Fläche sehr schnell, querten bereits nach wenigen Tagen den Glasbek und nahmen die Fläche so in Besitz.“