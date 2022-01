Rendsburg und Eckernförde : Medizinstrategie der Imland-Klinik: Ärzteverband Marburger Bund warnt die Politik

Der einflussreiche Ärzteverband Marburger Bund hat sich zur neuen Strategie der Imland-Klinik geäußert. Er sieht Chancen, aber auch ein Risiko.

Avatar_shz von Dirk Jennert

17. Januar 2022, 15:46 Uhr

Für Michael Wessendorf, dem Landesvorsitzenden der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, sind für einen Erfolg der neuen Medizinstrategie der Imland-Klinik folgende Faktoren wichtig: Erhalt beider Standorte, Wirtschaftlichkeit, eine optimale ärztliche und pflegerische Versorgung von Bürgern und Urlaubern, außerdem attraktive Arbeitsplätze. Den wichtigsten Aspekt, so Wessendorf, sehe er als erfüllt an, nämlich den Erhalt beider Standorte.

„Wohnortnahe Versorgung gesichert“

In einer Pressemitteilung betont Wessendorf, dass der Marburger Bund sinnvolle Veränderungen mittrage, „allerdings nur, wenn es keine betriebsbedingten Kündigungen oder Tarifflucht gibt“. Laut Strategieplanung sollen beide Standorte einen deutlichen erkennbaren Schwerpunkt erhalten. „Dabei bleibt auch die stationäre internistische Versorgung in Eckernförde erhalten“, so der Vorsitzende. Die wohnortnahe medizinische Versorgung sei gesichert.

Hängepartie beenden

Wessendorf ist der Auffassung, dass größere Abteilungen mit klar definiertem Leistungsprofil die Versorgung der Bürger verbesserten und damit zugleich attraktive Arbeitsbedingungen für qualifizierte Fachkräfte im ärztlichen und pflegerischen Bereich böten. Seit Monaten beschäftige die Zukunft der Imland-Klinik die Politik. „Es ist nun wichtig, dass diese Hängepartie allmählich beendet wird.“

Gegen Klinik-Privatisierung

Zugleich sieht Wessendorf ein Risiko. Die Politik dürfe die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde keineswegs zum „Spielball im Wahlkampf“ machen: „Die Zukunftschancen der Imland-Klinik hängen jetzt von der Gestaltungskraft der Politik ab. Kreis und Land müssen sich ihrer Verantwortung stellen, der stationären Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde die dafür notwendigen Mittel an die Hand zu geben.“ Der Marburger Bund begrüßt, dass sich der Kreis zur kommunalen Trägerschaft bekannt hat, denn „die Gesundheitsversorgung gehört auf keinen Fall in private Hände, um der Gewinnmaximierung zu dienen“.

Forderung an das Land

Dennoch ist nach Auffassung von Wessendorf eine sachliche Auseinandersetzung wichtig. Der Marburger Bund fordert deutlich erhöhte Investitionen in die Imland-Klinik für Bauvorhaben, neue Technologien und Digitalisierung. Wessendorf: „Dazu ist es dringend erforderlich, dass das Land Schleswig-Holstein jetzt seiner Investitionsverpflichtung nachkommt.“