Rendsburg: Umbau für 440.000 Euro : Martin Westphal macht sein Historisches Museum für acht Monate dicht

Am Wochenende bietet er kostenlose Führungen und Vorträge an. Es sind neue interaktive Ausstellungen geplant.

Der größte Umbau des Historischen Museums Rendsburg seit der Eröffnung 1991 beginnt am Montag, 4. November. Acht Monate werden die 800 Quadratmeter großen Ausstellungsflächen im Obergeschoss des Hohen Arsenals geschlossen. Die Stadt investiert 440.000 Euro. Das Museum soll im Juni 2020 zur 125-Jahr-Feier des Nord-Ostsee-Kanals wiedereröffnet werden.

Ich habe eine gespannte Wehmut. Das ist für uns absolutes Neuland. Dr. Martin Westphal, Leiter des Museums

„Ich habe eine gespannte Wehmut. Das ist für uns absolutes Neuland“, sagt Leiter Dr. Martin Westphal, der die Museen der Stadt seit 1990 leitet. Das Gestaltungsbüro „Homann Güner Blum“ aus Hannover entwarf zwei Dauerausstellungen: Im Westflügel wird die Stadthistorie, im Nordflügel die Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) dargestellt. Im Westflügel wird die Eider und im Nordflügel der Kanal in blauer Farbe auf dem Boden dargestellt.

Auf einem Ergometer den SH Netz Cup nachempfinden

Die NOK-Ausstellung beginnt am Eingang mit Brunsbüttel. Am Ende des länglichen Raums soll Kiel-Holtenau liegen. Entlang der Kanallinie stehen blaue Vitrinen mit Schiffsmodellen. Die Ausstellung soll nicht nur die geografische Lage des Kanals, sondern auch dessen Rolle in der Geschichte erläutern. Der Rundgang endet in der Gegenwart mit dem SH Netz Cup. Die Besucher können sich auf einen Ergometer setzen und rudern. Dabei gucken sie auf einen Monitor mit dem Mitschnitt eines Rennens, aufgenommen von der Helmkamera des Steuermanns im deutschen Achter.

Film, Knotenstation und Angelspiel für Kinder

In den Ecken des Raumes werden Stationen für Kinder aufgebaut: Sie lernen, Seemannsknoten zu binden. Auf einem Monitor erklärt die Zeichentrickfigur „Käpt’n Blaubär“, warum man auf dem Kanal immer ein Stück Butter dabei haben sollte: um den Schiffsrumpf zu schmieren, falls er stecken bleibt. Mädchen und Jungen können Fischfiguren angeln, auf denen QR-Codes kleben. Wenn die Kinder diese mit Smartphones einlesen, erläutert eine Stimme, wo die Fische herkommen.

Mehrsprachige Informationen mit Hilfe von QR-Codes

Die Beschriftung der Info-Tafeln ist in Deutsch gehalten. Per Smartphone und QR-Codes können Übersetzungen in Dänisch und Englisch aufgerufen werden.

Eine Stadtkarte mit einem Durchmesser von drei Metern

Im Mittelpunkt des Westflügels steht ein Rondell aus Vitrinen. Auf dem Boden klebt ein Stadtplan von 1920 mit einem Durchmesser von drei Metern. Die Stadtgeschichte wird chronologisch anhand ihrer Entwicklung als Militärstützpunkt erläutert. Dank Touch-Bildschirmen ist die Ausstellung interaktiv. Die vier etwa 100 Jahre alten Stadtmodelle finden neben dem Rondell neue Plätze. Sie werden restauriert.