Zur Person : Martin Böttcher

von shz.de

13. Dezember 2018, 20:15 Uhr

Martin Böttcher wurde am 17. Juni 1927in Berlin geboren. Sein Urgroßvater war Hofkapellmeister in Weimar. Mit 14 Jahren macht Böttcher seinen Segelflugschein. Doch sein Wunsch, Pilot zu werden, erfüllt sich in den Wirren des Krieges nicht. Als junger Soldat gerät er nach Kriegsende in britische Gefangenschaft, dort lernt er einen deutschen Funker kennen, der ihm das Gitarrespielen beibringt – die musikalische Leidenschaft ist geweckt. Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft ergattert er eine Stelle beim Tanz- und Unterhaltungsorchester des damaligen Radio Hamburg. Einer seiner Kollegen: Hans Last, der später als „James Last“ berühmt wird. Nach seiner Arbeit nimmt Böttcher Unterricht im Dirigieren und Komponieren. Als ihn die Orchesterarbeit zu wenig fordert, verlegt er sich immer mehr aufs Komponieren und schreibt seine ersten Arrangements. 1952 wird er freier Komponist. In Berlin lernt er den Produzenten Artur Brauner kennen, der sein Talent erkennt. Er schreibt 1955 die Musik für die Militärsatire „Der Hauptmann und sein Held“. Der Durchbruch folgt ein Jahr später mit der Filmmusik für „Die Halbstarken“. Die Melodien für das Drama mit Horst Buchholz und Karin Baal bringen Böttcher viel Anerkennung. Martin Böttcher ist mit der Filmschauspielerin Anneliese Kaplan verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.