Verkaufsstart am Sonntag : Markgraf und Stutentrine liebevoll gemalt für Rendsburgs Adventskalender

Erlös von „De lütte Wiehnacht“ geht an den Förderverein Hospiz. 77 Sponsoren stellen 300 Preise zur Verfügung.

von Dana Frohbös

25. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Über leckere Schokoladentafeln kann man sich nicht freuen, wenn man ein Türchen im neuen Rendsburger Adventskalender öffnet. Stattdessen gibt es Herrendüfte, Staubsauger oder die Möglichkeit, Textilien besticken zu lassen.

Erlös geht an den Förderverein Hospiz

„De lütte Wiehnacht“ gehört zur Tradition in Rendsburg: Das Kooperations-Projekt von RD-Marketing und dem Förderverein Hospiz gibt es bereits seit zehn Jahren. Anfangs wurden 1000 Kalender gedruckt. Aber die Nachfrage stieg schnell, sodass in diesem Jahr 6000 Exemplare in den Verkauf gehen werden. „Die Leute rufen schon an und fragen nach, wann sie endlich erhältlich sind“, sagt RD-Marketing-Chefin Anke Samson.

Lange müssen die Fans aber nicht mehr warten bis sie das von Sven Raschke gestaltete Exemplar mit typisch Rendsburger Motiven in den Händen halten. Ab dem morgigen verkaufsoffenen Sonntag werden die Kalender an den Mann gebracht. Zunächst von 11 bis 16 Uhr am Stand des „Förderverein Hospiz“ auf dem Schiffbrückenplatz. „Wir haben da ein kleines Häuschen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Christian Jessen.

Ausmalbild für Kinder

Richtig los geht es dann am Montag. An insgesamt 34 Stellen in der Region kann man sich den Kalender für fünf Euro kaufen, um die Hospizarbeit zu unterstützen – und gleichzeitig auf tolle Gewinne hoffen. Neben dem neuen Gewand gibt es in diesem Jahr eine weitere Neuerung. „Wir haben das Motiv anpassen lassen und bieten nun eine Malvorlage für Kinder an“, sagt Anke Samson.

Aus der Punschbude wurde daher ein Verkaufsstand für Kinderpunsch. Die Kopien können bei RD-Marketing (Schleifmühlenstraße 16) abgeholt werden und etwa in Restaurants Kindern die Zeit verkürzen.

Kalender meist schnell vergriffen

Erfahrungsgemäß wird es nicht lange dauern, bis der Vorrat erschöpft ist. „Spätestens wenn er seine Wirkung erhält, sind alle weg“, sagt Christian Jessen. Die jeweiligen Tagesgewinner, die unter notarieller Aufsicht gezogen werden, erfahren von ihrem Glück unter www.rendsburger-weihnacht.de und in der Landeszeitung.

