EuropawAHL 2019 : Maria Kokkinou-Böge aus Zypern: „Europäer haben nur gemeinsam eine Zukunft“

Die Zypriotin Maria Kokkinou-Böge weiß, wie wichtig die Gemeinschaft ist – vor allem für Minderheiten

von Stefan Beuke

17. Mai 2019, 20:46 Uhr

Das „EU-Parlament der Schleswig-Holsteiner“ hat getagt. Im Kieler Landtag hat unsere Aktion Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammengeführt. Die Leserinnen und Leser gaben in einer engagierten Debatte Europa eine Stimme. Fazit: Wir müssen mehr für Europa tun. In einer Serie stellen wir weitere Teilnehmer der Veranstaltung vor.

Maria Kokkinou-Böge weiß, wovon sie redet, wenn sie über die Vorteile der Europäischen Union spricht – und das gleich in sieben Sprachen.

Die 59-Jährige stammt aus einem kleinen Dorf aus Nord-Zypern mit dem Namen Karpascha. Sie gehört zur maronitisch-katholischen Minderheit. Als sie 15 Jahre alt ist, muss sie aufgrund der türkischen Invasion mit ihrem Vater und ihrer Schwester in den Süden flüchten. „Aus dieser ganz persönlichen Erfahrung heraus, ist es für mich so wichtig, dass die Europäische Union für Frieden, Freiheit, Menschenwürde und Toleranz steht, und dass die vielen Minderheiten, die es überall in der EU gibt, respektiert und anerkannt werden“, sagt die selbstständige Unternehmensberaterin, die seit 27 Jahren in London lebt. Dort und in Exeter studierte sie European Public Relations.

Kokkinou-Böge verbringt aber auch immer wieder Zeit in Schleswig-Holstein, da sie mit Reimer Böge verheiratet ist. Der CDU-Politiker, der mit Ende dieser Legislatur nach 30 Jahren das EU-Parlament verlässt, hat einen Landwirtschaftlichen Betrieb in Hasenmoor im Kreis Segeberg. Schon vorher verbrachte Kokkinou-Böge Zeit in Deutschland, arbeitete am Goethe Institut in Frankfurt und München. Griechisch, Englisch, Deutsch. Das ist aber noch nicht alles. In ihrer Sprachpalette stehen noch Französisch (besuchte eine französische Schule in Nicosia), Spanisch (arbeitete im zypriotischen Pavillon der Weltausstellung 1992 in Sevilla). Hinzu kommt noch Italienisch und Schwedisch. Viel mehr Europa geht nicht.

Und so ist sie auch eine starke Befürworterin der Europäischen Union. „Für das neue Europaparlament wünsche ich mir eine starke Wahlbeteiligung“, sagt Kokkinou-Böge, „und dass es eine klare Mehrheit gegen die Nationalisten und Ideologen von ganz links und ganz rechts geben wird.“

Dass nicht alles rund läuft in der EU weiß die selbstständige Consultant in Sachen europäischer Gesetzgebung zu gut. Sie kritisiert den Nationalismus und Populismus, der in vielen Mitgliedstaaten „zu einer ernsthaften Gefahr für unser Zusammenleben werden könnte“. Auch zu viel Bürokratie schade dem Ruf der Europäischen Union. „Aber dass in der globalisierten Welt die Europäer nur gemeinsam eine Zukunft haben, liegt auf der Hand“, sagt Kokkinou-Böge. „Wir haben nicht viel Zeit, damit Europa sich mit seinen Werten und Prinzipien behaupten kann. Die dafür notwendigen Entscheidungen gehen mir allerdings nicht schnell genug.“

Ihr Heimatdorf liegt noch immer im militärischen Sperrgebiet, seit zehn Jahren hat die Familie aber wieder Zugang zum Haus. Sie konnte es renovieren. Das Ehepaar Kokkinou-Böge ist gerne dort. Unweit der türkischen Militärcamps steht auch wieder die alte Kirche. „Wenn in einem türkischen Dorf eine Kirche wieder aufgebaut wird, ist das ein Anfang“, sagt Europa-Politiker Böge. Das Ehepaar kommuniziert übrigens zu meist auf Englisch. Kokkinou-Böge ist da ganz flexibel.