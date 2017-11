Achterwehr : Mann stirbt bei Unfall nahe Kiel

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 07:55 Uhr

Achterwehr | Ein 54-Jähriger ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße westlich von Kiel ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes kam am Sonntag in Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und fing Feuer, wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Warum er mit seinem Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar.

