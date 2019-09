Polizei Rendsburg sucht Zeugen : Mann nach Schussverletzung in Klinik eingeliefert

Woher die Verletzung stammt, ist unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Dana Frohbös

25. September 2019, 12:27 Uhr

Rendsburg | Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 49-jähriger Mann mit einer Schussverletzung im Schulterbereich in die Imlandklinik Rendsburg eingeliefert. Er hatte selbst den Notruf gewählt, weil er unter Atemnot gelitten hatte. Lebensgefahr bestand für den Mann, der in Fockbek lebt, nicht.

Der 49-Jährige war am Sonntag noch nicht vernehmungsfähig und auch die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten noch keinen Aufschluss darüber geben, was passiert war. Die Beamten gehen aber davon aus, dass sich der Mann die Verletzung im Stadtgebiet Rendsburg zugezogen hat – vermutlich bereits am Samstag, dem 21. September, zwischen Nachmittag und Abend.

Anschließend habe der Verletzte sich in die Wohnung eines Bekannten begeben, wo er notdürftig versorgt wurde. Der Bekannte habe ihn auch nach Fockbek gefahren. Die Kriminalpolizei prüft den Tathergang und sucht jetzt nach Zeugen. Wer am Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 0 43 31 / 20 84 50 melden.

