Kuriose geschichte vom Verlieren und Wiederfinden : Mann fuhr mit Handy auf Autodach von Borgstedt nach Rendsburg

Joachim Schröter hatte sein Smartphone auf dem Wagen vergessen. Kilometer lang blieb es dort liegen. Hupendes Pärchen wies ihn darauf hin.

Ihm steckt der Schreck noch in den Knochen. Joachim Schröter hat am Sonntag sein Portemonnaie verloren. Beinahe wäre dem 62-jährigen Borgstedter auch sein Smartphone abhanden gekommen. Doch eine Frau verhinderte den Verlust. Ein Mann wiederum fand den Geldbeutel und brachte ihn vollständig zurück. Schröter zeigte sich überwältigt: „Das ist nicht die Norm in dieser Zeit.“ Den ehrlichen Finder hat er belohnt. Nun sucht er die Frau.

Joachim Schröter und seine Ehefrau Maren wollten am Sonntag in das Osterrönfelder Restaurant „Kanalmeisterei“ einkehren. Gegen 13.15 Uhr gingen sie in Borgstedt in der Dorfstraße aus dem Haus. Joachim Schröter stand schon am Auto, als er sich angesichts des windigen Wetters spontan entschied, eine Jacke mitzunehmen. Er legte sein Portemonnaie und sein Handy – beides schwarz – auf das Dach des ebenfalls schwarzen Suzuki, eilte ins Haus und holte das Kleidungsstück. Als er zurück am Auto war, setzte er sich hinter das Steuer, warf die Jacke auf den Rücksitz und fuhr los. Der Geldbeutel und das Smartphone lagen noch auf dem Dach. Das Portemonnaie hielt sich dort bis zur Rendsburger Straße und rutschte dann auf den Asphalt. Das Handy steckte in einer Lederhülle und blieb auf dem Wagen liegen. Joachim und Maren Schröter fuhren damit nach Rendsburg. Als sie auf der Tangente Richtung Kanaltunnel unterwegs waren, hörten sie in Höhe einer Berufsschule ein Hupen. Auf der Spur links von ihnen fuhr ein Pärchen mit einem dunklen Kleinwagen. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau und deutete auf das Dach von Schröters Wagen. Er verstand nicht, was sie meinte. Der Fahrer hupte erneut. Diesmal zeigte die Frau zuerst auf ihr Handy, dann auf das Wagendach. Jetzt fiel bei Schröter der Groschen.

Am Kreishaus hielt er an und barg das Handy. Schnell kehrte er nach Borgstedt zurück. Seine Blicke suchten unterwegs die Straßen ab. Als er fast zu Hause war, kam ihm ein Radfahrer mit dem Geldbeutel entgegen, den er gefunden hatte. Der Inhalt war vollständig: mehr als 50 Euro Bargeld, eine EC-Karte, eine Kreditkarte, sein Ausweis, seine Gesundheitskarte, sein Führerschein. Zum Dank gab ihm Schröter 20 Euro. Er will sich nun auch bei dem Pärchen erkenntlich zeigen. Es kann sich bei der Landeszeitung unter der Adresse redaktion.rendsburg @shz.de melden.