Guten Morgen, Rendsburg! : Manchmal wirken Wasserflaschen wie kleine Gewächshäuser

Vergessene Minz-Stengelchen können zu kleinen Wundern führen.

von Matthias Hermann

19. September 2019, 19:02 Uhr

In der letzten Woche gab mir ein Freund einen kleinen Strauß frischer Minze aus seinem Garten. Zusätzlich gab er mir den Tipp, sie fein gehackt in Salate zu geben oder für einen frischen Atem auf den Blättern zu kauen. Das tat ich, doch trotz des gesteigerten Minz-Konsums blieb am Ende ein Stengelchen übrig. Die Blätter waren leicht angewelkt, für die Aromatisierung meines Wassers war das Kraut allerdings noch in Ordnung.

In den folgenden Tagen vergaß ich allerdings die Flasche. Als ich gestern wieder dran dachte, befürchtete ich eine gammlige Matsche vorzufinden. Tatsächlich präsentierte sich der kleine Zweig aber äußerst vital.

Die Flasche hatte wie ein Gewächshaus gewirkt, der Rest des Wassers als Flüssigkeit gedient – ein kleines Minz-Wunder.