Männer und Frauen gesucht : Mammutaufgabe für den Sängerkreis

Nachwuchsprobleme der 41 Chöre in Mittelholstein. Stammtisch am 13. April in Rendsburg soll Impulse geben.

von nir

05. April 2018, 12:38 Uhr

Rendsburg | Die Chorlandschaft in Deutschland verändert sich. Besonders für klassische Männerchöre sieht die Zukunft alles andere als rosig aus. Das bedeutet auch für den Sängerkreis Mittelholstein eine echte Mammutaufgabe. Allen voran für den Vorsitzenden Heinz Schneegans aus Langwedel. Seine 41 Chöre mit 1200 Aktiven haben ein echtes Nachwuchsproblem.

Aber auch im Kopf seiner Kollegen muss noch eine Menge passieren. „Die Alten vergessen, an den Fortbestand des Chores zu denken“, sagt Schneegans. Sie singen zu ihrem Vergnügen und vergessen die Nachwuchsförderung. „Das ist schade.“ Für ihn zähle der gemeinsame Gedanke. Die Lösung aller Probleme soll nun ein neuer Stammtisch sein. Am Freitag, 13. April, 18 Uhr, sind alle Chöre des Sängerkreises Mittelholstein nach Rendsburg in die Alte Markthalle am Altstädter Markt eingeladen. Der Stammtisch wurde bei der Jahreshauptversammlung im März einstimmig beschlossen. Ganz zur Freude von Heinz Schneegans. Die Idee hinter dem Stammtisch ist einfach: „Wir wollen Impulse geben“, so der Vorsitzende. Es gehe vor allem darum, in lockerer Atmosphäre über essenzielle Veränderungen im Sängerkreis zu sprechen und zu entscheiden. Für den Stammtisch, der künftig in regelmäßigen Abständen stattfinden soll, hat sich auch schon der Präsident des Sängerbunds Schleswig-Holstein, Bernd Küpperbusch, angekündigt. Auch er hofft auf intensive Gespräche und entscheidende Impulse.

Dass der Veränderungsprozess bereits im vollem Gange ist, das weiß Heinz Schneegans. Interesse für Chormusik sei aber auf jeden Fall da. „Es ist nur die Frage, wie machen wir es den Leuten schmackhaft, wie begeistern wir sie und wie halten wir sie?“, so Schneegans. Der Vorsitzende macht auch auf einen negativen Trend aufmerksam: „Es singen im Durchschnitt immer weniger Menschen.“ Außerdem verlagert sich das Interesse vom Männerchor zum Gospelchor. Der Grund: Gospelmusik bedeutet mehr Bewegung, er ist moderner und vor allem englischsprachig. Besonders hier sieht Schneegans die Zukunft der Chorlandschaft in Deutschland. „Frisches Blut bringst du nur mit frischen Liedern.“ Frischen Wind soll auch der neue Internetauftritt des Sängerkreises bringen. Heinz Schneegans hält hier seine Mitglieder mit Terminen, Veranstaltungen, Ehrungen und Vorstandswechseln auf dem Laufenden.

Dass die Homepage bereits über 7000 Aufrufe verzeichnet, freut ihn besonders. Er hofft aber natürlich auch, dass dadurch auch der ein oder andere neugierig gemacht wird und so für den Sängerkreis gewonnen werden kann. Einfach mal zu Proben vorbeikommen ist auch gern gesehen, so Schneegans.Dass die Chorlandschaft trotz der angespannten Lage auch in zehn oder 20 Jahren noch existieren wird, ist für Heinz Schneegans ohne jeden Zweifel. „Wir müssen mutig sein und was Neues wagen“. Nur dann könne man das Problem mit dem Nachwuchs in den Griff bekommen.

> Weitere Infos im Internet unter www.saengerkreis7.de

Veranstaltungen des Sängerkreises

Freitag, 13. April, 18 Uhr

1. Stammtisch des Sängerkreises, Rendsburg, Alte Markthalle am Altstädter Markt

Sonnabend, 21. April, 14 Uhr

Landesdelegiertenversammlung SSH in Neustadt

Sonnabend, 2. Juni, 19 Uhr

150 Jahre Bordesholmer Liedertafel, Motto „Chöre gratulieren“, Bordesholm

Sonnabend, 16. Juni, 19 Uhr

Sommer-Konzert des Rendsburger Männerchors, Christkirche/Paradeplatz

Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr

175 Jahre Hohenwestedter Gesangverein, Sport- und Jugendheim, Sonnabend, 23. Juni, ab 13 Uhr, Musik-Event in der Sporthalle „Hohe Geest“, Motto: „Musik überwindet Grenzen“, Hohenwestedt

Sonntag, 24. Juni, 18 Uhr

175 Jahre Vereinigte Gettorfer Liedertafel, in der St. Jürgenkirche, Gettorf

Sonntag, 1. Juli, 13 Uhr

4. Chor-See-Festival

in Borgdorf-Seedorf, See-Campingplatz

7. November, 18 Uhr

Rendsburger Männerchor, Konzert mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff, Christkirche