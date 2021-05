Mittagstisch Region Rendsburg : Maischolle oder Gulasch am Freitag...

In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf und Co. wird immer lecker gekocht: Hier die Mittagsangebote am 7. Mai.

07. Mai 2021, 06:00 Uhr

Wer den Mittagstisch anbietet, können Sie unserer Liste entnehmen. Sie orientiert sich an der täglichen Mittagstischübersicht in der gedruckten Landeszeitung.

Fleischerei Stocks Büdelsdorf, Hollerstraße 100, Tel. 04331/31274 - Ungarisch Gulasch, Nudeln und Kartoffeln (6,80 €)

CARLS HÜTTE im Rondo Büdelsdorf, Am Ahlmannkai 2, Tel. 04331/354386 - Scheiben vom Butterfisch mit Mango-Gurken-Relish, bunter Gemüsereis (8,50 €)

Fleischerei Brauer Fockbek, Rendsburger Straße 46, Tel. 04331/61184 - 1/2 halbes Hähnchen mit Kartoffelsalat (6,- €)

Fleischerei Beth Nortorf, Poststraße 4, Tel. 04392/2006 - Maischolle, gebraten mit feingewürfeltem Speck, grüne Bohnen, Salzkartoffeln (8,50 €)

Fleischerei + Imbiss Stocks Osterrönfeld, Dorfstraße 38, Tel. 04331/88058 - Hacksteaks mit Pommes (Ketchup/Mayo inkl.) (5,- €)

Fleischerei Greve Rendsburg, Fockbeker Chaussee 22, Tel. 04331/71304 - Grillteller mit Bratkartoffeln und Sauerkraut (5,50 €)

GeschmaXpiraten im EDEKA-Hauschildt Rendsburg, Konrad-Adenauer-Straße 1, Tel. 04331/3398655 - Roastbeef vom Tafelspitz mit Zwiebelmarmelade, Kürbis & Kartoffelstamp (7,50 €)

Mister Bratwurst Rendsburg, Schleswiger Chaussee 98-100, Tel. 04331/42424 - Bauernfrühstück mit Schinkenwürfel und Gurke (4,99 €) oder Feurige Gulaschsuppe nach Zigeuner Art, mit Schmand verfeinert (2,99 €)

Gundlachs Strandbar Rendsburg, Am Obereiderhafen - Täglich ab 11 Uhr leckere Speisen.