Maike Hinrichsen neu beim Regionalmarketing

von Helma Piper

17. September 2018, 11:15 Uhr

Maike Hinrichsen ist die neue Koordinatorin für das Regionalmarketing Kropp-Stapelholm. Die 39-Jährige wird im Kropper Rathaus ab Dezember die Aktivitäten des Marketings betreuen. „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe. Die bestehenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel Mondscheinnacht oder Budenzauber, will ich fortführen und weiterentwickeln“, kündigt die neue Fachkraft an. „Und Ideen für weitere Events und Aktionen habe ich auch schon im Kopf.“

Nach ihrem Studium sammelte die Kropperin während ihrer 10-jährigen Tätigkeit im Destinationsmanagement bei der „Nordsee Schleswig-Holstein“ in Husum Erfahrungen im Marketing. Als gebürtige Alt Bennebekerin ist Maike Hinrichsen in der Region fest verwurzelt und kennt Land und Leute. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Kropp. Bürgermeister Stefan Ploog von der Gemeinde, Regionalmarkt-Geschäftsführer Adolf Deeke und Carsten Saß, Vorsitzender des „Handel, Handwerk und Gewerbevereins“ (HHG) Kropp freuen sich auf die Zusammenarbeit.