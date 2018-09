„Magische“ Äpfel im Angebot

Kleine Ostbauern der Kita Erfde bauen heute Verkaufsstand auf / Erlös soll für einen Ausflug genutzt werden

von Helma Piper

25. September 2018, 12:47 Uhr

Gleicht eigentlich ein Apfel dem anderen oder gibt es vielleicht ein paar wenige ganz besondere unter diesen Früchten? Die Kinder der Erfder Gemeindekindertagesstätte wissen die Antwort, denn sie betätigten sich in diesem Sommer als Apfelzüchter.

Das Ergebnis der Ernte ist ein besonderes: Wunderschöne und leckere Äpfel, die allerdings nur auf den ersten Blick wie alle anderen aussehen. Schaut man genauer hin, entdeckt man ein kleines Herz auf jeder Schale, das die Sonne nach vielen Tagen erschaffen hatte. Nimmt man das Obst auch noch in die Hand, spürt man, dass in diesen Früchten etwas stecken muss, das man nicht sofort definieren kann: Die kleinen Obstbauern sagen den Früchten zudem eine „geheimnisvolle Magie“ nach, denn als diese noch alle an den Bäumen hingen, mussten die Kinder sie nicht nur vor hungrigen Vögeln, sondern tatsächlich auch vor gierigen Hexen beschützen, wie die Kleinen den Kitabetreuern aufgeregt berichteten.

Dass dabei etwas Magisches zurück bleibe und auf die Äpfel falle, verstehe sich von selbst, finden die furchtlosen Obsthüter. Doch steckt nicht nur Zauberkraft in den roten Früchten, auch die Fröhlichkeit von fast siebzig Kindern, die täglich unmittelbar in Baumnähe spielten, begleitete deren Wachstum und spendete ihnen dadurch eine riesige Menge an positiver Energie.

Und so sind dadurch nun die außergewöhnlichsten Äpfel der Welt mitten in Erfde entstanden. Am heutigen Mittwoch haben alle Bürger aus Erfde und dessen Umgebung die Möglichkeit, die Zauberäpfel kiloweise oder auch einzeln zu erwerben, wenn die Kinder um 10 Uhr vor der Schlachterei Heyn ihren Verkaufsstand aufbauen. Vom Erlös soll ein toller Ausflug machen, von daher wird auf guten Umsatz gehofft.