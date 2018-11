Märchenzeit mit Sonja Truhn

von Helma Piper

27. November 2018, 13:18 Uhr

Die Märchenerzählerin Sonja Truhn ist am Donnerstag, 29. November (14.30 Uhr), in der „Alten Kaffeewirtschaft“ in Aukrug-Innien zu Gast. Die Diplom-Medienkünstlerin will Märchen vom Schenken und Beschenktwerden, von der Liebe und vom Geheimnis des Glücks erzählen. Sonja Truhn begleitet sich selbst mit ihrer Zauberflöte. Anmeldungen erbeten in der „Alten Kaffeewirtschaft“ oder bei der Volkshochschule Aukrug (Telefon 04873 / 9 01 08 52.