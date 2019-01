von Helma Piper

24. Januar 2019, 11:53 Uhr

Zur „Männerzeit“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Kropp am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr im Gemeindezentrum der Kirchengemeinde ein. Studienrat Olaf Fergen aus Eutin spricht über „Seltsame Typen auf Gottes Wegen“. Alle Männer, die Futter für Leib und Seele brauchen, sind willkommen. Anmeldung 0 46 24/8 02 72 77 oder per E-Mail an arne.spiesswinkel@web.de