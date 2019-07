Fussball : LZ-Sommerturnier in Osterrönfeld: Vorjahresfinale zum Turnierstart

Gastgeber Osterrönfelder TSV trifft am Freitag (18.45 Uhr) im Landesligaduell auf Titelträger TuS Jevenstedt.

11. Juli 2019, 16:16 Uhr

Osterrönfeld | Endlich rollt der Ball wieder beim LZ-Fußball-Sommerturnier. Die 36. Auflage startet am Freitag um 18.45 Uhr gleich mit einem Topspiel. Die einzigen beiden Landesligisten im Teilnehmerfeld duellieren sich in der Vorrundengruppe B zum Turnierstart. Gastgeber Osterrönfelder TSV trifft auf den TuS Jevenstedt. So hieß auch das Vorjahresfinale. Vor knapp einem Jahr behielten die Jevenstedter mit 7:6 nach Elfmeterschießen die Nase vorn und feierten ihren fünften Turniersieg. Komplettiert wird die Staffel B mit dem Verbandsligisten Büdelsdorfer TSV, der vor zehn Jahren letztmalig den Siegerpott in Händen hielt.

Dass die Jevenstedter am 20. Juli erneut den Pokal in die Höhe stemmen, ist statistisch betrachtet nicht wahrscheinlich. Seit 2012 gewinnen die Jevenstedter „nur“ alle zwei Jahre. Der Vorjahressieger dürfte dieses Mal Jahr somit nicht dran sein.

Gleich drei Teams kommen mit neuem Trainer daher. Während Jevenstedts Patrick Nöhren das LZ-Sommerturnier noch aus Zeiten als Trainer des Büdelsdorfer TSV kennt, stehen Frank Weschke (BTSV) und Thorsten Themann/Dennis Birkhölzer (RTSV) erstmals beim LZ-Turnier an der Seitenlinie

Osterrönfelder TSV

Als Gastgeber will sich der OTSV vor eigenem Publikum keine Blöße geben und nach dem knapp verpassten Turniersieg im Vorjahr erneut einen Angriff auf das Finale starten. „Wir wollen uns als Gastgeber gut vor unseren eigenen Fans präsentieren und freuen uns auf spannende Spiele und viele Zuschauer, die ansonsten eher auf anderen Plätzen zu Hause sind“, spricht Osterrönfelds Trainer Olaf Lehmann von einem „ersten Härtetest“ für seine Mannschaft. Vorrangig sollen die Spiele gegen die Ortsnachbarn aus Jevenstedt und Büdelsdorf allerdings auch die Möglichkeit bieten, viele Spieler zum Einsatz kommen zu lassen. „Wir müssen jetzt in der Urlaubszeit schauen, welche Spieler uns zur Verfügung stehen. Dann wollen wir vielen Spielern nach der Sommerpause erst einmal wieder Spielpraxis geben“, sieht Lehmann das Turnier als einen guten Start in die Vorbereitung an.

Zugänge: Thore Bannow (eigene zweite Mannschaft), Jonas Landtreter, Maximilian Ecke, Lukas Leander Büser (alle eigene A-Jugend) und Emre Kaya (Borussia Rendsburg).

Abgänge: Henning Knuth (TuS Jevenstedt), Jan Philipp Doose (Auslandsjahr).





TuS Jevenstedt

„Wir sind zwar nicht unter Zugzwang, aber ich hätte nichts dagegen, wenn mir die Jungs ein Antrittsgeschenk machen“, sagt der neue TuS-Coach Patrick Nöhren, der das Turnier aus seiner Zeit als Trainer des Büdelsdorfer TSV noch kennt, mit einem Augenzwinkern. „Das ist eine schöne Veranstaltung. Für die Zuschauer, aber auch für die Spieler. Mir als Trainer sind andere Erfolge sicherlich wichtiger, aber ich weiß, dass es für die Jungs beim LZ-Turnier um jede Menge Prestige geht. Die sind heiß und wollen den Pott holen.“

Der 43-Jährige freut sich in den Gruppenspielen auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein sowie auf das Duell mit dem Gastgeber und Ligakonkurrenten Osterrönfelder TSV. „Das werden zwei knackige Spiele. Jevenstedt ist ein aufstrebender Verein und Titelverteidiger, jeder will uns ein Bein stellen.“ Da die etatmäßigen Stürmer Lucas Seefeldt und Mirko Mrosek fehlen, dürfte Neuzugang Robin Grell wohl erste Wahl in vorderster Front werden. Nöhren: „Das ist für ihn die Chance, sich zu zeigen. Das gilt aber nicht nur für Robin, sondern für jeden Spieler, der zum Einsatz kommt.“



Zugänge: Henning Knuth (Osterrönfelder TSV), Robin Grell (FT Eintracht Rendsburg), Kim Bornholdt (TSV Kropp), Sebastian Hehnke, Albert Krause, Fabian-Malte Möller, Jan Pukallus (alle eigene Zweite), Niklas-Kenneth Neumann (Büdelsdorfer TSV).

Abgänge: Thore Neben (beruflich nach Hamburg).





Büdelsdorfer TSV

Der BTSV mit Neu-Trainer Frank Weschke ist früh in die Vorbereitung eingestiegen. Der 35-Jährige hatte schon einige Zeit, sein neues Team auf Herz und Nieren zu prüfen. „Ich habe die Mannschaft seit Jahresbeginn beobachtet, aber auch die ersten Trainingseindrücke waren sehr positiv, die ersten Leistungstests vielversprechend. Die Jungs haben ein klares Ziel vor Augen, wollen lernen und sind fleißig“, freut sich Weschke, der zuvor mehrere Jahre die Fußballerinnen des Kieler MTV trainiert hat. Die Umstellung, nun ein männliches Team zu leiten, sei aber nicht zu groß, weil die beiden Teams zumindest taktisch auf einem ähnlichen Niveau agieren würden, sagt der neue BTSV-Coach.

Das LZ-Turnier mit Duellen gegen Jevenstedt und Osterrönfeld sieht Weschke als „gute Gelegenheit, die gelernten Spielinhalte abzuprüfen und zu schauen, ob das System verstanden wurde“. Es gehe für die Jungs in den Derbys auch immer um Prestige: „Ich glaube, wir haben diese Saison weniger zu verlieren als die anderen Mannschaften“, sagt Weschke.

Zugänge: Niklas Siekmann (TSV Vineta Audorf), Medin Isovic (reaktiviert), Rene Stanojevic, Jobst Jensen (beide Osterrönfelder TSV II), Ayke Arndt, Julian Meyert (beide TSV Borgstedt), Anton Rausch (SV Holtsee), Michael Bannas, Sebastian Plickert, Frane Dundov (alle eigene Zweite).

Abgänge: Mattes Hardt, Marvin Jessen (beide TSV Vineta Audorf), Tim Münz (Eckernförder SV), Alexander Ermeling (SSV Nübbel), Mats Henke, Rune Hardt (beide TuS Rotenhof), Niklas-Kenneth Neumann (TuS Jevenstedt).





Der Spielplan der Gruppe B

Freitag, 18.45 Uhr: Osterrönfelder TSV – TuS Jevenstedt.

Sonnabend, 13. Juli, 17 Uhr: Osterrönfelder TSV – Büdelsdorfer TSV.

Sonntag, 14. Juli, 16 Uhr: TuS Jevenstedt – Büdelsdorfer TSV.