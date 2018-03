LZ-Sommerturnier: Gruppen stehen fest

von mey

26. März 2018, 10:56 Uhr

In lockerer Runde sind beim TuS Rotenhof die Gruppen für das 35. LZ-Sommerturnier ausgelost worden. Als Losfee fungierte Rotenhofs Ligaobmann Thorben Schäpe, der die mit Rückenproblemen entschuldigte Beate Böhm vertrat.

„Gute Losfee“, schmunzelte Osterrönfelds Ligaobmann Kai Nacken-Hoffmann, nachdem Schäpe die sechs Zettel aus dem Pokal gefischt hatte. Der Landesligist vom Bahndamm, zugleich Titelverteidiger, trifft in der Vorrunde auf den Verbandsligisten Rendsburger TSV und den Kreisligisten TuS Rotenhof. In der Staffel B kreuzen Landesligist Büdelsdorfer TSV, Verbandsligist TuS Jevenstedt und Kreisligist TSV Vineta Audorf die Klingen. Gespielt wird vom 14. bis 21. Juli beim TuS Jevenstedt. Eröffnet wird das Turnier mit dem Topspiel TuS Jevenstedt gegen den BTSV. Wegen der 100-Jahr-Vereinsfeiern stehen schon die Ausrichter der Folgejahre fest. 2019 steigt die 36. Auflage in Osterrönfeld, ein Jahr später sind die Vineten aus Audorf der Gastgeber.

Nach der Gruppenauslosung stellten sich die Vereinsvertreter zu einem gemeinsamen Foto zusammen (von links): Vereinsvorsitzender Michael Joecks, Fußballobmann Robert Fenzke, Ligaobmann Thorben Schäpe (alle TuS Rotenhof), Kai Nacken-Hoffmann (OTSV), Turnierchef Horst Schröder, Rolf Bannas (BTSV-Obmann), Matthias Kruse (Audorfs Obmann) und Jevenstedts Obmann Oliver Maaßen.