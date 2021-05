Goden Morgen, Rendsborg! : Luuden Knall in de Innenstadt schreckt Passanten op – schuld is een Getränk

Een Lasterfohrer hett ok hört, dat wat possiert is. Wat allerdings, doröver maakt he sik villicht noch nu Gedanken.

Rendsburg | Namiddags in de Rendsborger Innenstadt: De Sünn schient, dat is nich richtig warm, aver ok nich koolt, de Lüüd sünd goot drop. Veele eet een Ies oder een Pausenbrot. De Kinner speelt op den Schiffbrückenplatz, de Öllern kiek to. Denn kümmt een Laster üm de Eck. Wohrschienli belevert he een Geschäft mit sünst irgendwat oder schall enn Poket utbringen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.