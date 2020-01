Wochenend-Kolumne „Land-Notizen“ : Lustige Sprache der Weinkritiker: Wenn Gletscherwasser über die Zunge kriecht

Winzer, Schallplatten und Geschenke bilden den Stoff für die Kolumne „Land-Notizen“ zu Themen aus Rendsburg-Eckernförde.

von Helma Piper

26. Januar 2020, 07:00 Uhr

Von wegen Südhang an den Ufern von Mosel oder Rhein: Weinreben gedeihen auch im Norden. Der Klimawandel macht den Anbau möglich. In Groß Wittensee sollen künftig weiße Trauben wachsen. Die örtlichen Hobby-Winzer rechnen damit, in zwei Jahren die ersten Flaschen abfüllen zu können.

Bis dahin bleibt den Kunden Zeit, sich fachkundig zu machen. Denn bekanntlich ist die Sprache der Weinkritiker speziell. Von „finessenreichem Körper“ wird da geschwärmt, von einem Tropfen „mit beginnender Tiefe“ oder von einem „frühreifen Bouquet“. Manchmal zeigt das Getränk „gletscherfrischen Schmelz, die Säure kriecht kreiselnd über die Zunge in das ewige Dunkel des Rachens hinab.“

Man kann es aber auch kurz machen: Prost!

Lindenberg-Film mit Requisiten aus Nortorf

Christian Charisius/dpa

Udo Lindenberg ist ein Mann der treffenden Worte: „Mach dein Ding“ heißt der aktuelle Film über den Deutsch-Rocker. Requisiten aus dem Streifen stammen aus dem Nortorfer Schallplattenmuseum. Die Vinyl-Platten des Musikers wurden dort im Teldec-Werk gepresst. Mit dem typischen Spruch „Keine Panik“ trug sich Lindenberg ins Gästebuch ein.

Aber auch in der heutigen Jugendsprache gibt es kreative Wortschöpfungen. Neuere Umschreibungen fürs Tanzen sind „bouncen“ (hüpfen) und „abspacken“ (ungelenk bewegen). Und die Zuschauer, die im Kino den Aufstieg von Udo verfolgen, werden mit diesem Besuch ihren „Denkmuskel“ (das Gehirn) „beschlauen.“

Geschenk-Tipp zum nächsten Weihnachtsfest

dpa

Weihnachten liegt längst hinter uns. Die Zeit ist reif, sich von ungeliebten Geschenken zu trennen. Bei Internet-Aktionen lassen sich die Präsente verkaufen, die nicht jeder im Wohnzimmer haben will – etwa die dreiköpfige Pinguin-Familie aus Wachs oder die Porzellan-Sau, die das Ringelschwänzchen nach oben reckt. Auch die hellblaue Krawatte mit den pinkfarbenen Blümchen, die unter dem Tannenbaum lag, kommt unter den Hammer.

So wird in der Wohnung Platz geschaffen – zum Beispiel für das Trikot von Fußball-Star Manuel Neuer, das derzeit von dem „Team Doppelpass“ online versteigert wird.

Unser Tipp: Das Torwart-Hemd ist auch ein schönes Geschenk zum nächsten Weihnachtsfest.