Rendsburg : Lungen-Patient: Bei kleinsten Anstrengungen schnell aus der Puste

Horst Devenbrock leidet an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD – aber er gibt nicht auf.

Avatar_shz von Dirk Jennert

06. September 2019, 14:05 Uhr

Rendsburg | Horst Devenbrock* sieht man nicht an, dass er schwer krank ist. Der schlanke Mann mit dem kräftigen Händedruck, der sonoren Stimme und der leicht sonnengebräunten Haut wirkt mit seinen 75 Jahren fit und vital – wie jemand, der Bäume ausreißen könnte. Tatsächlich aber bringen ihn schon kleine Anstrengungen aus der Puste. Vor acht Jahren wurde bei ihm eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung diagnostiziert.

Die Folgen spürt Devenbrock jeden Tag. „Der Alltag ist eingeschränkt“, sagt er. Er hat Strategien entwickelt, um dennoch ein weitgehend normales Leben führen zu können. Ein Beispiel: Er vermeidet es, Treppen zu steigen, sofern eine Alternative vorhanden ist. „Ich gucke als erstes, ob es einen Fahrstuhl gibt oder eine Rolltreppe.“

Jahrzehntelanges Rauchen hat seinen Atemwegen schwer zugesetzt. Die Bläschen in der Lunge sind geschädigt. Der Sauerstoffaustausch wird dadurch behindert, was sich auch beim Belastungs-EKG zeigte. „Nach kurzer Zeit musste ich aufgeben. Der Sauerstoffgehalt im Blut war zu niedrig.“ Devenbrock weiß, dass es keine Heilung gibt. Aber ebenso weiß er, dass er das Fortschreiten der Erkrankung zumindest verlangsamen kann. Bei einigen Patienten lässt sich die Abwärtsspirale sogar stoppen. Bewegung ist dazu erforderlich. Die Betroffenen müssen immer wieder die Grenzen der Belastungsfähigkeit austesten. Der Rentner aus der Nähe von Rendsburg besucht zweimal die Woche ein Fitness-Studio. Aber aus seinen Worten wird deutlich: Es kostet Überwindung, an die Grenzen zu gehen – immer mit dem Gedanken im Hinterkopf: jetzt wird wieder der Sauerstoff knapp.

Devenbrock hat ein ehrgeiziges Ziel. Er will so lange wie möglich den Tag hinauszögern, an dem eine Sauerstofftherapie unumgänglich wird. Er weiß: Die meisten Patienten, die über Schläuche in der Nase auch tagsüber mit Sauerstoff versorgt werden müssen, bleiben zu Hause. Sie nehmen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil. Für Devenbrock kommt das nicht in Frage. Er will sich nicht verkriechen, weder jetzt noch in Zukunft. „Ich kann mit der Krankheit auch deswegen umgehen, weil ich die Unterstützung meiner Frau habe.“

Der Rentner will das Beste aus seiner Situation machen. Er freut sich darüber, keine Schmerzen zu haben. Klagen kommen ihm nicht über die Lippen. „Anderen Patienten geht es viel schlechter als mir.“

* Den Namen des Patienten haben wir auf seinen Wunsch geändert.