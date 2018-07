Schnelle Hilfe für Radfahrer : Luft und Werkzeug für alle

Radfahrer im Raum Rendsburg können sich über drei neue Fahrrad-Reparaturstationen freuen. Dort stehen Luftpumpen für alle Ventile und Werkzeug bereit.

von alj

10. Juli 2018, 12:38 Uhr

Rendsburg | Gute Nachrichten für Fahrradfahrer im Raum Rendsburg: An drei Standorten werden neue Fahrrad-Reparaturstationen eingerichtet. Dort können Radler nicht nur die Reifen ihrer Drahtesel aufpumpen, sondern auch einfache Reparaturen vornehmen. An den Stationen steht das nötige Werkzeug bereit, um etwa den Reifenschlauch auszutauschen oder den Lenker zu befestigen. Am Dienstagmorgen wurde die Reparaturstation am Ausgang des Fußgängertunnels auf der Südseite des Kanals eingeweiht. Bis spätestens Mittwoch sollen auch die Pump- und Servicestationen am Schiffbrückenplatz sowie in Schacht-Audorf, am Pendlerparkplatz nahe der Fähre Nobiskrug, betriebsbereit sein. Gesponsert wird der kostenlose Service vom Fahrradgeschäft „Rosacker" aus Büdelsdorf.