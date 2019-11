Vorfall in Fockbek : Lkw-Reifen löst sich während der Fahrt – Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag löste sich auf der Rendsburger Straße ein Rad von einem Laster und kollidierte mit einem Sprinter.

von Dana Frohbös

19. November 2019, 11:08 Uhr

Fockbek | Am späten Nachmittag des 18. November löste sich vom Anhänger eines Lkw ein Rad und wurde in die Front eines entgegenkommenden Sprinters geschleudert. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. An dem Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Der Fahrer des Sprinters (47) war auf der Rendsburger Straße in Richtung Heide unterwegs. Der Unfall ereignete sich um 17.20 Uhr. Bei dem Lkw handelt es sich um einen weißen Scania mit blauer Stoßstange und blauem Zierstreifen.

Der Lkw-Fahrer und etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 3322660 in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?