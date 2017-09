A7 gesperrt : Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall – langer Einsatz kurz vor dem Rendsburger Kreuz

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Schröder 1 von 1

von Malte Kühl

erstellt am 27.Sep.2017 | 11:05 Uhr

Es sind Bilder, die selbst gestandene Feuerwehrleute erschüttern: Am Montagabend fuhr ein Lkw ungebremst auf ein Stauende kurz vor dem Rendsburger Kreuz. Der niederländische Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Nortorf brauchte mehrere Stunden, um den Leichnam aus der komplett zerstörten Kabine zu bergen. Die Autobahn 7 war stundenlang gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund eine halbe Millionen Euro.

„Das war schon heftig“, sagte Thomas Schröder, Wehrführer der Feuerwehr Nortorf, gestern. Bis in die frühen Morgenstunden hatte die Feuerwehr gebraucht, um die Autobahn aufzuräumen. „In der ersten Alarmierung hieß es, dass es ein Auffahrunfall sei“, erklärte der Wehrführer, da rechne man nicht mit solch einem Szenario. Erst als die Rettungswagen aus Rendsburg die Unfallstelle passierten, habe er sich gedacht, dass es sich um einen schlimmeren Unfall handeln könnte. „Die Fahrer des Krankenwagens, die auf der Gegenspur in Richtung Warder fuhren, meldeten zwei leicht lädierte und einen schwer lädierten Lkw.“ Aber erst an der Unfallstelle konnte Schröder die Lage selbst einschätzen. „Wir standen vor einem Trümmerfeld.“ Insgesamt waren fünf Lkw beteiligt. „Das Führerhaus des letzten Lasters war von 2,50 Metern auf etwa 70 Zentimeter zusammengequetscht und klemmte zum größten Teil unter dem Auflieger des vorletzten Lkw“. Es habe einige Zeit gedauert bis das Wrack soweit freigeschnitten war und der Notarzt den Tod des Lkw-Fahrers feststellen konnte.

Bei solchen Einsätzen müsse man vorsichtig vorgehen, sagte Schröder. Schließlich wolle man nicht, dass die eigenen Kameraden traumatisiert werden. Beispielsweise habe er die Bergung so gut wie möglich abschirmen lassen, sodass nur wenige seiner Feuerwehrleute mit der Bergung und den damit verbundenen drastischen Bildern zu tun hatten. „Wir haben natürlich auch einige junge Kameraden, die sehr eifrig sind. Aber wir führen sie Stück für Stück an die Feuerwehr-Arbeit heran. Auch wenn sie manchmal das Gefühl haben, dass sie in die zweite Reihe gestellt werden, so dient die Maßnahme nur zu ihrem eigenen Schutz.“ Weiterhin sei der Feuerwehrseelsorger Frank Conrads mit dabei gewesen. Es wurde auch überlegt, ob die psychosoziale Unterstützung hinzugerufen werden sollte, man entschied sich aber wegen der Länge des Einsatzes dagegen. „Normalerweise bespricht man sich nach schlimmen Einsätzen noch im Feuerwehrhaus, diesmal haben wir das während des Einsatzes gemacht. Es war genug Zeit“, sagte Schröder. Schließlich wolle man die Kameraden mit Erlebnissen nicht alleine lassen, wenn sie noch was zu verarbeiten hätten.