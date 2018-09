Parkplatz Dätgen gesperrt : Lkw-Brand auf A7-Autohof: Altbatterien entzündeten sich

Weil der Lkw-Fahrer schnell reagierte, wurde niemand verletzt. Allerdings trat aus dem Auflieger eine Flüssigkeit aus.

von Götz Bonsen

19. September 2018, 17:18 Uhr

Dätgen | Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr auf das Gelände des Autohofes Dätgen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der A7 gerufen. Ein Sattelzugfahrer hatte während seiner Fahrt auf der Autobahn bemerkt, dass seine Ladung in Brand geraten war. Die transportieren Altbatterien im Auflieger hatten sich entzündet.

Dem Fahrer sei es recht schnell gelungen, von der A7 abzufahren und sein Gespann im hinteren Bereich des Autohofes abzustellen, berichtet die Polizeidirektion Neumünster. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Umland rückten an und versuchten, den Brand mit Löschschaum zu bekämpfen.

Weil allerdings eine noch unbekannte Flüssigkeit aus der Ladung entwich, wurde der Parkplatz weiträumig abgesperrt. Die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr waren am Nachmittag gegen 17 Uhr noch nicht beendet. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.

