Literarisches „Gastmahl“ mit Musik gewürzt

von Helma Piper

16. September 2018, 16:51 Uhr

Die Schauspielerin und Rezitatorin Angela W. Röders (Foto) stellt am Donnerstag, 20. September, ab 19.30 Uhr in der Reihe „Kultur im Ohlsenhaus“ das Buch „Babettes Gastmahl“ von Karen Blixen vor. In ihrer Erzählung – unter dem Titel „Babettes Fest“ verfilmt und Oscar-preisgekrönt – beschreibt die dänische Autorin die eigenwillige Schönheit und Kargheit Norwegens und ihrer Bewohner. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Manuel Knorz (Gitarre, Gesang) und Jo Claussen-Seggelke (Klarinette, Saxophon). Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Karten sind erhältlich beim Frischemarkt Temme, Am Markt 6, in Stapel.