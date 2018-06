Konzert am Freitag : Liedermacher Tim Linde in Rendsburg

Der Hamburger Liedermacher Tim Linde präsentiert am kommenden Freitag in der Christkirche Songs aus seinem Album „Freigeister“.

von dj

18. Juni 2018, 11:02 Uhr

Der Musiker Tim Linde tritt am kommenden Freitag, 22. Juni, in der Christkirche auf. Das Konzert ist Teil seiner „Freigeister“-Tournee. Der Auftritt in Rendsburg beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das Publikum könne sich auf einen Abend ganz in der Tradition der deutschen Liedermacher freuen, heißt es in einer Ankündigung. Gemeinsam mit Lars Watermann (Schlagzeug) und Martin Scibik (Tasten) wird Linde neue und bekannte Lieder aus seiner Liederwerkstatt präsentieren. „Ich freue mich sehr auf die tolle Atmosphäre in der Christkirche.“