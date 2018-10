Hanerau-Hademarschen : Liebesäpfel und treue Herzen

Tradition pur und weitgereiste Gäste beim 387. „Homarscher Markt“

21. Oktober 2018, 16:50 Uhr

Mehr Tradition geht nicht: Zum offiziell 387. Mal wurde am Wochenende der „Homarscher Markt“ gefeiert. Weil Besucher und Schausteller dem Rummel seit vier Jahrhunderten die Treue halten, kann er weiterhin als großer Treffpunkt für die ganze Region dienen. Für manche ist der Jahrmarkt sogar „die fünfte Jahreszeit“.

Schausteller Thomas Horlbeck, der mit einem Western-Saloon und einem Schwenkgrill in Schleswig-Holstein von Rummelplatz zu Rummelplatz zieht, ist Neumünsteraner. Am Wochenende war in Neumünster Herbstmarkt – Horlbeck und seine Tochter Vivian aber hatten Western-Saloon und Schwenkgrill in der Kaiserstraße in Hanerau-Hademarschen aufgebaut. Das sei eine Standortentscheidung, die sein Vater 1986 getroffen habe, als wegen einer Konzeptänderung des Rummels in Flensburg viele Jahrmarktstermine in Schleswig-Holstein um eine Woche verschoben wurden, erzählte Horlbeck nun beim „Homarscher Markt“: „Die Hademarscher haben damals aber an ihrem Traditionstermin festgehalten, und dadurch fallen die Jahrmärkte in Hademarschen und Neumünster seitdem aufs gleiche Wochenende.“ Sein Vater, der ab 1956 mit Flipperautomaten und später mit einer Schießbude durch die Lande zog, habe 1986 dem „Homarscher Markt“ den Vorzug gegeben, berichtete Horlbeck: „Weil das hier in Hademarschen für uns vom Umsatz her lukrativer war als in Neumünster.“ Lukrativ sei das Gastspiel in der Kaiserstraße nach wie vor. Neben dem Umsatz gibt es aber noch eine ganze Reihe von Gründen, warum Horlbeck dem „Homarscher Markt“ weiterhin die Treue hält: „Hier ist der Jahrmarkt eine Tradition, die von allen gepflegt wird.“

Bemerkenswert sei das gutgelaunte Publikum: „Hier gibt es keine schlechte Stimmung und keine Randale.“ Ein anderer Schausteller, der es in puncto Hademarschen-Treue locker mit den Horlbecks aufnehmen kann, ist Marco Dörksen. „Unsere Familie ist schon seit mindestens 70 Jahren Stammgast beim Homarscher Markt“, so der Süßwaren-Händler aus Brokstedt. Der 43-Jährige wurde bereits als Kleinkind von seinen Eltern alljährlich mit nach Hademarschen genommen. „Das Publikum hier ist dem Markt sehr treu“, stellte Dörksen fest: „Für die Leute hier ist der Jahrmarkt fast so etwas wie die fünfte Jahreszeit.“ Und der Umsatz beim Verkauf von Lebkuchenherzen, Liebesäpfeln und Schokofrüchten stimmt auch? „Sonst würden wir ja nicht seit so vielen Jahren immer wieder herkommen“, entgegnete Dörksen.

Zu den treuesten Jahrmarktfans gehört Dieter Pomarius, der stolz darauf ist, seit 55 Jahren keinen „Homarscher Markt“ verpasst zu haben. Den gebürtigen Hademarscher zieht es jedes Jahr im Herbst zum „Homarscher Markt“ in seine Heimatgemeinde, die er 1961 Richtung Berlin verließ. Seit 1968 ist Pomarius in Höxter im Weserbergland zu Hause – was natürlich kein Hinderungsgrund für einen Rummelplatzbesuch in Hanerau-Hademarschen ist. Auch diesmal nahm er mit seiner Ehefrau Anni wieder die 350 Kilometer lange Anreise aus Nordrhein-Westfalen auf sich, um stundenlang durch die Kaiserstraße zu laufen und mit ehemaligen Schulkameraden und sonstigen Bekannten in Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse zu schwelgen.