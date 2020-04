Diamantene Hochzeit in Hohn : Liebe auf den ersten Blick hält schon seit 60 Jahren

Magdalene und Karl Schmidt feiern ein seltenes Ehejubiläum.

21. April 2020, 18:27 Uhr

Diamantene Hochzeiten sind selten. Zu den Paaren, die diesen Ehrentag feiern dürfen, gehören Magdalene und Karl Schmidt. Die beiden gaben sich am 22. April vor 60 Jahren das Ja-Wort.

Die Eheleute lernten sich 1958 im Alter von 25 und 17 Jahren auf einem Weihnachtsball in der Gastwirtschaft in Norderstapel kennen. An den Augenblick des ersten Zusammentreffens erinnern sie sich genau: „Es war Liebe auf den ersten Blick“. Es passte so gut, dass seine Freunde nicht glauben wollten, dass die beiden sich gerade erst kennen gelernt hatten: „Ihr kennt euch doch schon viel länger“ waren sie sich einig.

Eigenheim in Meggerholm

Im Jahr 1960 wurde Hochzeit gefeiert und die Tochter geboren. 1963 baute das junge Paar in Meggerholm ein Haus, in dem es 50 Jahre lang wohnte. 1964 kam der Sohn zur Welt.

Karl, ehemaliger Maschinist, gebürtig aus Schwartbuck aus dem Kreis Plön, arbeitete bei Bauern in Dannewerk und Börm und später bei einer Rendsburger Tiefbaufirma. Er baute als Raupenfahrer unter anderem am Elbe-Seitenkanal in Lüneburg mit. In dieser Zeit war er nur am Wochenende zu Hause, was aber kein Problem für die Beziehung darstellte. In seiner Freizeit war er mehr als 50 Jahre bei der Feuerwehr Meggerholm/Christiansholm.

Leidenschaft für plattdeutsche Geschichten

Magdalene, die von der Sandschleuse (Meggerdorf) kommt, arbeitete in einer Gastwirtschaft und Meierei als „Mädchen für alles“ und leitete später die Theatergruppe der Feuerwehr für 15 Jahre, da ihr das plattdeutsche Theaterspielen und -Lesen immer viel Freude bereitete.

Die Leidenschaft für plattdeutsche Geschichten und Anekdoten teilte sie mit ihrer Kusine, der gebürtigen Christiansholmerin Anne Mentzer. Diese beschreibt das Jubiläumspaar mit den folgenden Worten: „Magdalene und Karl waren immer eine zuverlässige und liebenswerte Familie mit einem guten Miteinander und viel Freude zusammen.“

Heute wohnen die beiden in der Seniorenparkanlage in Hohn und denken gern an die Zeit mit der Familie, Kindern, Enkeln, der Urenkelin und der Nachbarschaft zurück.