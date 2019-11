Rendsburger Sportkolumne: Spottplatz : Licht und Schatten beim TuS Jevenstedt

Wenig Durchblick hatten die Landesliga-Fußballer beim 0:1 gegen Jübek. Erst nach dem Spiel ging das Flutlicht an.

Avatar_shz von Torge Meyer

26. November 2019, 17:36 Uhr

Durch-Blick

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Am Sonntag ist es wieder soweit, dann wird die erste Kerze angezündet. Für den TuS Jevenstedt eine Woche zu spät. Im Heimspiel gegen den TuS Collegia Jübek (0:1) wurde es speziell im zweiten Durchgang bei einem tristen November(sonn)tag bei sechs Grad Celsius immer dunkler und dunkler. Und den Landesligakickern von der Jevenau fehlte vor dem gegnerischen Tor der Durchblick, Großchancen wurden auf dem C-Platz versemmelt. Entweder klatschte der Ball an die Latte oder zischte volley aus fünf Metern über das Tor. Manches Mal war auch Pech im Spiel, als die Jübeker noch auf der eigenen Torlinie klären konnten.

Flut-Licht

Abhilfe hätte das neue Flutlicht auf dem C-Platz schaffen können. Doch die Masten blieben dunkel – zumindest in den umkämpften 90 Minuten plus einer siebenminütigen Nachspielzeit. Doch dann passierte Unglaubliches: Nachdem sich der Aufsteiger über die drei überraschende Punkte gefreut hatte und die Jevenstedter den langen Weg in die Kabine antraten, hatte irgendjemand anscheinend den Schalter für das Flutlicht gefunden. Am Punschstand wurde das Licht bestaunt, das mit hoher Lux-Zahl ausgestattet Lust auf ein Abendspiel in Flutlicht-Atmosphäre machte. Doch das Spiel war ja schon beendet. Stattdessen liefen die Jevenstedter am Rande des nicht bespielbaren A-Platzes aus – im Dunkeln.

Buh-Mann

Mit mehr Licht hätten auch weitere Protagonisten eine bessere Figur gemacht. Die Unparteiischen hatten wohl auch mit dem diesigen Wetter zu kämpfen, waren sich bei einigen Entscheidungen nicht einig. Der Schiedsrichter zeigte auf Abstoß, der Assistent zur Eckfahne. Auch die rustikale Spielweise der Gäste speziell Mitte der zweiten Halbzeit wäre vielleicht nicht im Verborgenen geblieben. Bei einer Aktion konnte aber selbst der 23. Mann nichts besser machen. Einen Schuss aufs Tor klärte der Collegia-Torhüter auf Kosten eines Eckstoßes. So hatten es die 200 Zuschauer gesehen und ließen ihren Unmut freien Lauf, als der Schiedsrichter auf Abstoß zeigte. Nach weiteren Protesten der Gastgeber befragte er den Gästekeeper, der hörbar für alle Zuschauer die Frage verneinte, ob er den Ball berührt hätte. Statt zum Buhmann hätte er trotz Dunkelheit zum Fairplaykönig werden können.