Letztes „Musik-Café“ vor der Pause

von Helma Piper

13. Juni 2018, 18:08 Uhr

Vor der Sommerpause findet am Sonntag, 1. Juli, noch einmal das „Musik-Café“ im Gemeindehaus Jevenstedt, Meiereistraße 7, neben der Amtsverwaltung, statt. Um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung unter dem Titel „Keine Lieder ohne Worte!“. Marianne Kallenbach gedenkt damit dem 1998 verstorbenen Tenor Herman Prey. Das „Musik-Café“ findet in der Regel zehn Mal jährlich statt. Vorwissen ist nicht erforderlich. In der Pause gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Programmvorschläge oder Wünsche können dem Leiter Reinhard Frank mitgeteilt werden. Der Eintritt ist frei, die Kostenbeteiligung für Kaffee und Kuchen beträgt fünf Euro. Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte unter Telefon 04875 / 828 oder per E-Mail an die Adresse

testlaborssifrank@yahoo.de.