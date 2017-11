Theatergruppe beendet Tradition : Letzter Vorhang für die Timmasper

vergrößern 1 von 2 Foto: Eckhardt 1 von 2

von Kai Eckhardt

erstellt am 03.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Laienspielgruppen sorgen im ländlichen Raum für kulturelle Unterhaltung – oftmals auf einem hohen Niveau. Aber es ist nicht immer ganz einfach, genügend Mitspieler zu finden. Das kann dann auch das Ende einer Tradition bedeuten, so wie bei der „Timmasper Theatergrupp“.

Seit vier Jahrzehnten sorgten die Theaterspieler auf den Bühnen vor Vereinen und Verbänden auf Plattdeutsch für Zerstreuung und haben daher das Dorfleben mitgeprägt. Sowohl bei Ernte- als auch bei Feuerwehrbällen waren die Amateurschauspieler mit ihren plattdeutschen Stücken Botschafter der guten Laune. Unabhängig davon, dass bei den Auftritten der „Timmasper Theatergruppe“ der Spaß im Vordergrund stand, schwang in den vergangenen Vorstellungen auch Wehmut mit: Die Mitglieder haben beschlossen, dass diese Spielsaison ihre letzte ist. Als das Interesse an Theater auf den Bällen mehr und mehr eingeschlafen war, hatte es schon einmal eine Pause gegeben. Es war die jetzige Leiterin Susanne Reimers, die die Gruppe vor elf Jahren dann wiederbelebte. Von da an fanden die öffentlichen Auftritte schließlich im Rahmen von Buffets oder während der DRK-Seniorennachmittage im „Asper Krug“ statt. Die Rechnung ging auf: Jetzt waren die Karten für die Vorstellungen jedes Mal bereits im Vorwege ausverkauft.

„Aber nun ist Schluss“, erklärte Susanne Reimers, die vor 32 Jahren mit der Schauspielerei angefangen hat. „Uns fehlen nicht nur der Nachwuchs, sondern ebenfalls Schauspieler, die beständig mitmachen“, fügt die 62-Jährige hinzu. Dementsprechend musste sie sich jedes Mal die Truppe neu zusammensuchen. Selbst den „Tosegger“ (Souffleur), dessen Part dieses Mal „Hinni“ Hans Hinrich Korf übernommen hatte. Die Suche wurde von Jahr zu Jahr anstrengender. Dazu kam, dass auch die Beteiligung an den Übungsabenden zu wünschen übrig ließ, erklärt Reimers.

„Um überhaupt auftreten zu können, haben wir uns dieses Jahr mit Torsten Matzen sogar ein Mitglied von der Einfelder Speeldeel ausleihen müssen – sonst wären wir nur zu dritt gewesen“, gibt Reimers zu. Und selbst zu viert mussten zwei Schauspieler eine Doppelrolle übernehmen. Auch Reimers Tochter Manuela, die die Stücke selbst schreibt, wird die Gruppe verlassen. „Ich spiele demnächst bei der Niederdeutschen Bühne in Kiel, da werde ich es zeitlich gar nicht schaffen, hier noch zusätzlich zu proben“, sagt sie. „Und ich mache auch nicht weiter“, ist sich Peter Ossenbrüggen, der derzeit Dritte im Bunde, sicher. „Nach 20 Jahren auf der Bühne ist irgendwann Schluss“, sagt der 71-Jährige, der zum Urgestein der Truppe gehört.

„Selbst wenn sich jemand findet, der die Theatergruppe weiterführt, wird sie in dieser Konstellation nicht mehr auftreten“, erklärt die Leiterin. Damit war das Stück „Dat blivt doch in de Familie“ ihr Letztes. Der Zweiakter, den Tochter Manuela schrieb, handelte von einem Schokoladenfabrikanten, der sich von seiner Frau trennen möchte. Doch das könnte ohne Ehevertrag teuer für ihn werden, da er sie ja auszahlen muss. Wie das Schicksal so spielt, kommt ihm dann unwissend sein Zwillingsbruder zu Hilfe. Doch für die Theatergruppe wird es wohl kein Happy End geben. Der letzte Vorhang ist gefallen.