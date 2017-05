Aus für Ersatzfähre : Letzte Fahrt am Freitag: Bye bye, MS „Falckenstein“

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Das Ende der Ersatzfähre MS „Falckenstein“ zwischen Rendsburg und Osterrönfeld ist besiegelt. Wegen zu geringer Passagierzahlen wird der kostenlose Pendelverkehr über den Nord-Ostsee-Kanal in dieser Woche eingestellt. Die letzte planmäßige Abfahrt ist am Freitag, 2. Juni, um 14.52 Uhr an der Nordseite. Das teilte Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast nach einem Treffen der „Arbeitsgruppe Ersatzfähre“ mit. Ihr gehören Vertretern der Gemeinde Osterrönfeld, der Stadt Rendsburg, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau an.

Zuletzt waren auf der Ersatzfähre durchschnittlich 114 Fahrgäste täglich gezählt worden. Die MS „Falckenstein“ hätte ursprünglich bis zu den Sommerferien verkehren sollen.

von Frank Höfer

erstellt am 29.Mai.2017 | 13:44 Uhr