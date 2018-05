„LeseCafé“ mit NDR-Moderator Stubendorff

von nir

31. Mai 2018, 16:31 Uhr

Der NDR-Moderator Benedikt Stubendorff liest am morgigen Sonnabend (15 Uhr) im „LeseCafé“ der Stadtbücherei, Arsenalstraße 2-10, aus dem Buch „Sungs Laden“ von Karin Kalisa. Sie schildert, wie Urberliner und Nachkommen vietnamesischer Vertragsarbeitern in der Hauptstadt einander kennen lernen und sich verbünden. Der Eintritt beträgt sechs Euro, für Schüler drei Euro. Darin enthalten sind Getränke, Kaffee und Kuchen. Anmelden können sich Interessierte persönlich in der Bücherei, unter Telefon 0 43 31 / 332 26 22 oder per E-Mail an stadtbuecherei @rendsburg.de .