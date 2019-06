jahrsdorf : Lernort Bauernhof: Kinder entdecken Landwirtschaft

Grundschüler aus Hohenwestedt erkundeten einen Bauernhof.

12. Juni 2019

Was für Tiere leben auf einem Bauernhof? Was fressen sie am liebsten? Wie viele verschiedene Getreidesorten gibt es? Und was kann man daraus herstellen? Alles Fragen, auf die 79 Erstklässler aus Hohenwestedt bei einem Hofbesuch in Jahrsdorf Antworten von kompetenter Stelle bekamen. Aktuelle Absolventen der Höheren Landbauschule (HöLa) des BBZ am NOK hatten diverse anschauliche Informationsstationen für ihre kleinen Gäste aufgebaut.

Das erste, was die Mädchen und Jungen der „Schule am Park“ auf dem Hof Quellengrund in Jahresdorf zu sehen bekamen, war der Weideaustrieb von 300 Milchkühen. „Das machen ja heutzutage nicht mehr viele Betriebe“, bemerkte Betriebsleiter Frederik Lutze: „Das ist schon eine Besonderheit unseres Hofes.“

Dass es ein lohnender Besuch werden würde, stand für Klassenlehrerin Silke Riecken zu diesem Zeitpunkt bereits fest: „Wir sind total begeistert, dass wir auf einen Bauernhof eingeladen worden sind und unsere jungen Schüler mal einen so großen Betrieb kennenlernen können, der sich auch noch in ihrem direkten Umfeld befindet.“ Mit dem „Lebensraum Wiese“ habe man sich im Unterricht bereits beschäftigt, und auch das „Leben auf dem Bauernhof“ stehe in den ersten beiden Klassen auf dem Lehrplan, erläuterte die Grundschullehrerin.

„Wir wollen euch heute zeigen, wie der Betrieb auf einem Bauernhof so abläuft“, hatte Gastgeber Philipp Lutze angekündigt, als er sich bei der Begrüßung an die 79 Erstklässler wandte. Der Betriebsleiter und seine Mitschüler von der HöLa-Klasse II hatten mehrere lehrreiche Stationen für die Kinder vorbereitet. „Wir wollen gern das Image der Landwirtschaft, das ja momentan nicht das Beste ist, ein bisschen pushen und nach vorne bringen“, erklärte Philipp Lutze. Man wolle den Mädchen und Jungen zeigen, wo die Lebensmittel im Supermarkt ursprünglich herkommen. „Die Kinder sollen sich ein eigenes Bild von der Landwirtschaft machen“, sagte der junge Hofinhaber.

Nächster Programmpunkt war eine Schervorführung, bei der Frederik Lutze den Hofschafen „Uppsala“ und „Vamp“ einen superkurzen Sommerhaarschnitt verpasste. Gerade mal einen halben bis anderthalb Tage alt waren die Kälber, die von Joannes Wischmann Ohrmarken verpasst bekamen. An einer anderen Station erfuhren die Kinder, was auf dem Speiseplan von Minischweinen wie „Johnny“ und „Hulda“ steht. Auch die Funktionsweise einer Getreidemühle und eines Getreidefeuchtigkeitsmessgeräts bekamen die Mädchen und Jungen erklärt, nachdem sie Mais, Hafer, Weizen, Raps, Gerste und Roggen bestimmt und die daraus hergestellten Produkte erraten hatten.

„Vielleicht ist das der erste und einzige Bauernhofbesuch im Leben der Kinder“, merkte Christoph-Robert Lutze an, „wegen der Seuchenproblematik schotten sich viele landwirtschaftliche Betriebe heutzutage ja immer mehr ab.“