Lernen in modernen Räumen

Millionen-Investition: Nortorfer Gemeinschaftsschule wird saniert

von Helma Piper

30. April 2018, 14:52 Uhr

Umfangreicher als angedacht sind sie nun doch geworden: Die Baumaßnahmen in der Nortorfer Gemeinschaftsschule. War ursprünglich nur geplant, die Räume für die Naturwissenschaften (Nawi) zu erneuern, wurden anstehende Sanierungsarbeiten jetzt gleich mit erledigt.

„Viele Baustellen sind bereits in den Ferien beseitigt worden, und in rund fünf Wochen soll bis auf Restarbeiten alles fertig sein“, zeigt sich der Schulverbandsvorsitzende Jochen Runge zuversichtlich. Und Baustellen gab es genug. Angefangen bei der Abwasserleitung im Keller und neuen Versorgungsleitungen für die Nawi-Räume, über die Duschen in der Sporthalle und die Schultoiletten, bis hin zum Umbau eines Gruppenraumes zum Klassenzimmer und einer neuen Decke in der Küche – überall waren die Handwerker in vollem Gange. „Insgesamt kommen für die Maßnahmen gut eine Million Euro zusammen, da wir jetzt vieles gleich mitgemacht haben“, schätzt Runge und fügt scherzend an: „Fest steht aber auch: Das muss so lange nicht mehr neu gemacht werden, wie ich noch Vorstand bin.“

Hell und freundlich präsentieren sich bereits jetzt die drei neu gestalteten Nawi-Fachräume sowie zwei Vorbereitungsräume im Obergeschoss der Schule. „Jetzt fehlt nur noch das Be- und Entlüftungssystem. Das wird sicher anspruchsvoll“, glaubt Runge. Immerhin muss ein Teil der Arbeiten auf dem sehr engen Spitzboden des Gebäudes vollzogen werden.

„Das übertrifft meine Vorstellungen bei weitem“, verrät Schulleiter Timo Off. War vieles in den Biologie- und Chemieräumen noch aus den 60er- und 70er-Jahren, ist nun alles auf dem neuesten Stand der Technik. „Wir können uns glücklich schätzen, so einen hervorragenden und engagierten Schulträger zu haben“, fügt Off an. Ist doch gerade die Investition in die Nawi-Räume für eine Mint-Schule besonders wichtig. „Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das sind alles Bereiche, die für die modernen Berufe von Bedeutung sind“, betont der Schulleiter. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Off auch in Anbetracht der steigenden Schülerzahlen. „Uns liegen für das neue Schuljahr 105 Anmeldungen vor – das bedeutet, dass wir fünf fünfte Klassen haben werden.“